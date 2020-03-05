Путин сравнил Касперского с Маском

Программист и предприниматель Евгений Касперский является примером российского инноватора, который ничем не хуже главы Tesla и SpaceX Илона Маска, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Путину».

В ходе беседы журналист Андрей Ванденко задал главе государства вопрос, кого Россия может предложить в качестве такого же примера для подражания, как американский предприниматель Илон Маск.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже», — ответил российский лидер, добавив, что программист не единственный подобный лидер, просто его имя — это «то, что в голову приходит прямо сейчас, с лету».

По словам Путина, глава «Лаборатории Касперского» — один из лидеров в своей сфере, а его компания могла бы достичь и больших успехов, если бы не искусственные ограничения со стороны других стран.

Ванденко также задал президенту вопрос, слышал ли он про Маска, на что он ответил утвердительно, однако с выражением «Как тебе такое, Илон Маск?» Путин оказался не знаком.

25 января сообщалось, что состояние Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд. Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой он является.

В 2003 году Масков была основана компания Tesla. Штаб-квартира находится в американском Пало-Альто в Калифорнии. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но впоследствии стала заниматься созданием солнечных батарей и других аккумуляторов.

Кроме того, Маск владеет долей в частной аэрокосмической компании SpaceX, которая в том числе занимается созданием ракет-носителей многоразового использования.

В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал закон о запрете использования американскими министерствами и агентствами продукты «Лаборатории Касперского». Подобные действия были вызваны опасениями американских чиновников в том, что компания сотрудничает со спецслужбами РФ и может использовать свои программы для шпионажа или хакерских атак.

Российская компания обратилась в суд округа Колумбия с просьбой отменить директиву и назначить справедливое решение, однако ей было отказано.