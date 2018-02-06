В США прокуратура просит суд отвергнуть ходатайство «Лаборатории Касперского»

Прокуратура США обратилась в суд с просьбой отказать «Лаборатории Касперского» в ходатайстве о приостановке запрета на использование продуктов компании в американских федеральных ведомствах. Об этом говорится в судебных документах.

Как подчеркнул и. о. помощника генерального прокурора США Чед Ридлер, суд должен отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку «Лаборатория Касперского» «не продемонстрировала свое право на такую чрезвычайную меру», пишет ТАСС.

Российская компания 18 декабря обратилась в суд округа Колумбия с просьбой отменить директиву и назначить справедливое возмещение ущерба. А 17 января попросила тот же суд приостановить действие запрета на время разбирательства, которое может длиться месяцами.

Президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал закон о запрете использования американскими министерствами и агентствами продукты «Лаборатории Касперского». Подобные действия были вызваны опасениями американских чиновников в том, что компания сотрудничает со спецслужбами РФ и может использовать свои программы для шпионажа или хакерских атак.