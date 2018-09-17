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«Лаборатория Касперского» рассказала о заражении вирусом за пять секунд

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям», что уязвимое устройство подвергается атаке киберпреступников через пять секунд после подключения к интернету.

Вредоносная программа «видит» присоединившееся новое устройство и пытается либо подобрать логин и пароль, подставляя заводские учетные данные, либо проэксплуатировать его уязвимость.

В «Лаборатории Касперского» созданы специальные ловушки (ханипоты — «горшочки с медом») для отлова зловредов. С их помощью можно получать образцы вредоносного кода или следить за действиями мошенников онлайн.

Ловушки представляют собой цифровые двойники уязвимых устройств. Ежедневно они обнаруживают сотни тысяч объектов вредоносного кода. Объем коллекции угроз в настоящий момент насчитывает 620 млн образцов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пять секунд нужно вирусу, чтобы заразить вышедшее в интернет устройство

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