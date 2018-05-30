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Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» по запрету на покупку ПО в США

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Суд американского округа Колумбия отклонил иск «Лаборатории Касперского», требующий отменить утвержденный конгрессом США запрет всем госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать программное обеспечение российского разработчика. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

В сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов «Лаборатории Касперского». Компанию обвиняют в нанесении ущерба национальной безопасности США и подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ. В связи с этим 7 декабря российский производитель антивирусного ПО закрыл свой офис в Вашингтоне.

12 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о запрете госучреждениям использовать программы «Лаборатории Касперского». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное решение политизированным. Наряду с этим российские власти охарактеризовали эти шаги как проявление нечестных методов конкурентной борьбы. Сам основатель компании Евгений Касперский назвал обвинения в адрес компании ложью.

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