Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.

Это произошло за счет роста капитализации компании Tesla, основателем и владельцем 22% акций которой он является. Рыночная стоимость компании за неделю увеличилась на 16% — до $100 млрд.

Таким образом, Tesla стала второй по капитализации автомобильной компанией мира, уступая только японской Toyota.

13 января сообщалось, что стоимость акции Tesla впервые превысила $500 за бумагу.

Компания Tesla была основана предпринимателем, инженером Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира находится в американском Пало-Альто в Калифорнии. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, но впоследствии стала заниматься созданием солнечных батарей и других аккумуляторов.

Кроме того, Маск владеет долей в частной аэрокосмической компании SpaceX, которая в том числе занимается созданием ракет-носителей многоразового использования.