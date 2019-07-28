Опять «тройка»: доступный электромобиль не принес Tesla денег

Результаты второго квартала для Tesla, автомобилестроительной компании Илона Маска, оказались разочаровывающими. Корпорация вновь понесла многомиллионные убытки, а ее ведущий технолог, работавший с Tesla с самого начала, покинул свой пост. Хотя самому известному производителю электромобилей удалось нарастить объемы производства, инвесторы ответили однозначно — акции компании рухнули. Коммерческий успех для компании вновь отодвигается на неопределенный срок. Возможно, причиной является переключение активности корпорации на производство сравнительно дешевой Model 3. Подробности — в материале «Известий» .

Машин много...

Во втором квартале 2019 года Tesla удалось совершить впечатляющий прорыв в объемах производства — компанией было выпущено более 87 тысяч машин, что является рекордным показателем за все время (предыдущий максимум был установлен в конце 2018 года). При этом клиентам было поставлено 95 тысяч автомобилей разных моделей.

Тесла_2 Илон Маск на презентации электромобиля Tesla Model 3. 28 июля 2017 года Фото: Global Look Press/Andrej Sokolow

Ранее у компании Маска были хронические проблемы с наращиванием производства. Хотя в течение 2018 года объемы выпуска удалось поднять в два с половиной раза, целевые показатели раз за разом нарушались. В первом квартале впервые за долгое время и вовсе последовало падение производства на 10 тысяч единиц. Благодаря производственному подъему вырос и уровень продаж, составивший $6,3 млрд .

Кроме того, благодаря майскому выпуску ценных бумаг на общую сумму в $2,7 млрд (было продано акций на $860 млн и конвертируемых облигаций на $1,84 млрд), корпорация смогла существенно улучшить свою финансовую позицию. По итогам первого полугодия в ее распоряжении была ликвидность в размере $5 млрд, чего достаточно для поддержания финансовой устойчивости многие месяцы, даже если дела будут идти неважно. Но, несмотря на несомненный локальный успех, открывать шампанское в Tesla пока рановато.

...Денег мало

Самая главная проблема состоит в том, что компания продолжает оставаться глубоко убыточной. Во втором квартале чистые потери составили $408 млн. Несколько лучше, чем в январе-марте, но существенно ниже предсказаний аналитиков. Они предрекали убытки в размере 35 центов на акцию, тогда как в реальности набралось $1,12 — в три раза больше.

Еще один удар по Tesla — уход директора по технологиям Джей-Би Штробеля. 43-летний инженер был с компанией на протяжении всей ее истории последних 15 лет . Более того, как говорит сам Илон Маск, без ланча с Джей-Би в 2003 году компания просто бы не возникла. Формально Штробель остается в структуре фирмы, но переходит на должность советника, то есть фактически он перестал быть одним из руководителей. Как это скажется на развитии Tesla, пока совершенно непонятно.

Тесла_1 Бывший директор по технологиям Tesla Джей-Би Штробель (в центре) Фото: REUTERS/James Glover II

Новости были восприняты публикой скорее негативно и нанесли серьезный удар по рыночной стоимости. Акции рухнули на 13% до минимума с июня, разом отыграв весь рост, который подогревался в начале месяца информацией об успешном расширении производства .

Илон Маск в своем письме акционерам указал, что основной целью компании на ближайшее будущее является увеличение производственных мощностей и выпуск новых продуктов. Тем самым он без прямого упоминания посоветовал инвесторам немного потерпеть убытки, так как корпорация сейчас несет большие расходы на развитие. В частности, планируется в этом году достичь объемов выпуска в 360-400 тысяч автомобилей в год. А прибыль будет потом, при достижении достаточных объемов и укреплении позиции на рынке.

Сомнительные перспективы нового рынка

Для сторонников Tesla это обычный аргумент, они почти всегда указывают на то, что любой компании на принципиально новом рынке нужно время и терпение, чтобы превратиться в «машину по производству прибылей». Самым характерным примером тут является Amazon. Компания Джеффа Безоса была создана в 1997 году, но первую квартальную чистую прибыль (очень скромную — всего $11 млн) получила только в 2001 году, а по итогам года стала впервые зарабатывать только в 2004-м. В июле 2019 года Amazon впервые преодолел отметку в триллион долларов рыночной капитализации.

Рынок электромобилей находится сейчас на той же стадии развития, что и интернет в конце 1990-х — перспективная сфера, которая еще будет приносить основные доходы в будущем. В конце концов, 20 лет назад никто не мог представить, что интернет-магазины окажутся настолько доходным бизнесом. Соответственно, как только объем электромобильного рынка окажется достаточно большим, вложения, наконец, будут давать отдачу.

Тесла_4 Завод электромобилей Tesla во Фримонте, Флорида Фото: REUTERS/Joseph White

На это можно возразить тем, что переходный период у Tesla сильно затянулся. Amazon достиг прибыльности на седьмой год работы, тогда как компания Маска присутствует на рынке уже 15 лет, но света в конце туннеля, как и показал предыдущий квартал, всё еще не видно. Возникает вопрос о перспективности отрасли в целом. Если интернет-индустрия в 1990-е и 2000-е являла собой принципиально новый вид товаров и услуг, аналогов которого не существовало раньше, то электромобили — это товар-субститут на уже имеющемся, отлично развитом и устоявшемся рынке .

Выигрыш в производительности интернет-торговли и других областях, связанных с Сетью и компьютерной техникой, был нагляден для всех. Проблемы, связанные с крахом «доткомов» на рубеже столетий, были вызваны не тем, что интернет не оправдал ожиданий, а тем, что на рынке столпилось огромное количество компаний, многие из которых страдали откровенным авантюризмом. После короткого кризиса выжившие быстро пошли на поправку.

С электромобилями все намного сложнее. Они по-прежнему остаются менее эффективными транспортными средствами, по крайней мере, в качестве личного авто (насчет общественного транспорта еще можно поспорить). К примеру, путешествие из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас и обратно на электромобиле занимает 13 часов в сравнении всего с 8 часами на обычном авто. Принципиальный рост производительности незаметен.

Тесла_5 Автовоз с электромобилями Tesla Model 3 выезжает с территории завода Tesla во Фримонте, Флорида Фото: REUTERS/Stephen Lam

В конце прошлого года даже в Калифорнии, предоставляющей мощные субсидии индустрии «зеленых» автомобилей, лишь 1,5% автовладельцев обзавелись машинами, заряжающимися через розетку. В остальных районах США ситуация оказывается в разы хуже, а рост рынка стабильно оказывается хуже ожиданий. В положении, когда нынешняя администрация в Белом доме явно не очень благоволит «зеленой» энергетике, рассчитывать на ускорение роста не приходится.

При этом еще вопрос, что случится, к примеру, с ценами на электричество, когда (и если) электромобили займут хотя бы 20–25% рынка. Последние 10 лет в США их рост стабильно опережал инфляцию, а при таком насыщении предложение может просто не успеть за спросом, который вырастет на десятки процентов.

Развитие без туалетной бумаги

Кроме того, на рынке электромобилей существует еще и конкуренция, которая год от года растет. Практически все производители сейчас начинают разрабатывать свои версии машин без двигателя внутреннего сгорания. Многие из них — крупные автомобилестроители с мощным инвестиционным ресурсом . Преимущество Tesla в том, что у компании есть свои мощности по производству батарей, но оно может быть сравнительно быстро нивелировано.

Тесла_3 Электромобиль Tesla Model X на автосалоне в Мюнхене Фото: Global Look Press/Peter Schatz

Наконец, есть вопросы и к тактике компании, например, ставке на сравнительно новую, более доступную модель 3 (цена в самой базовой комплектации — $35 тыс.). Предыдущие модели — X и S — относились к люксовым брендам. Практика показала, что в определенный момент они действительно начали приносить прибыль, но переориентация на «тройку» привела к новому обвалу чистых доходов Tesla в 2018 году . Многие аналитики считают, что Маску и Ко было бы разумно на данном этапе сосредоточиться на производстве дорогих автомобилей «не для всех», что компания научилась делать довольно успешно.

Последние месяцы также показали, что фирма готова идти на самые отчаянные меры для снижения издержек. Сам Маск в мае признавал, что без радикального урезания расходов деньги у Tesla закончатся через 10 месяцев. По слухам, у сотрудников даже отобрали туалетную бумагу. Возможно, это было некоторым преувеличением (руководство компании такие разговоры назвало чушью), но в любом случае само появление подобных слухов достаточно свидетельствует о масштабах микроменеджмента в Tesla. А микроменеджмент редко является признаком успешного бизнеса.