Илон Маск заработал за год $2,28 млрд

Бизнесмен Илон Маск возглавил список самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США.

В 2018 году его вознаграждение за работу в Tesla составило $2,28 млрд, следует из рейтинг газеты The New York Times. При составлении списка учитывались размер фиксированной зарплаты, бонусы, надбавки, а также выплаты акциями.

Зарплата Маска составила всего $55 тыс., тогда как остальная часть суммы — опционы на акции компании. Как указывает издание, вознаграждение главы Tesla выросло на 4 575 310%.

Акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании в марте 2018 года. Опцион на $2,6 млрд планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет.

При этом, чтобы получить все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до $650 млрд. Для первой выплаты капитализация должна достигнуть $100 млрд (сейчас она составляет $33,9 млрд).

В рейтинг таже попали глава Discovery Inc. Дэвид Заслав ($129 млн), гендиректор T-Mobile US Джон Леджер ($67 млн), президент The Walt Disney Роберт Айгер ($66 млн) и другие.

17 мая стало известно, что Маск лично будет проверять корпоративные траты сотрудников Tesla. Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность.

28 сентября 2018 года стало известно, что SEC обвинила Маска во введении в заблуждение акционеров заявлением о наличии средств для выкупа акций компании и подала на предпринимателя в суд.

По требованию властей США Маск покинул должность председателя совета директоров Tesla. Для урегулирования претензий миллиардер также выплатил $20 млн.