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Илон Маск предстанет перед судом за обвинение дайвера в педофилии

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Фото: TASS/Zuma/Matt Sumner
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск должен явиться в суд на слушания по делу об оскорблении британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего детей из пещеры в Таиланде.

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Как сообщает Forbes, центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к миллиардеру. Начало судебного процесса назначено на 22 октября.

22-страничное исковое заявление было зарегистрировано в суде Калифорнии в сентябре прошлого года. Ансуорт требует опровержения порочащих сведений и $75 тыс. морального ущерба.

12 участников школьной футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня в Таиланде. Спустя 10 дней выяснилось, что дети оказались в пещере Тхам Луанг, которую затопило.

Ансуорт обнаружил местонахождение детей в пещере и собрал команду по их спасению. Операция по вызволению футболистов из пещеры длилась трое суток.

Вместе с тем Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайвера. В свою очередь Ансуорт заявил, что субмарину нельзя использовать и что Маск может «засунуть свою подлодку в одно место».

В ответ бизнесмен обзывал дайвера педофилом и насильником детей, продвигал теорию о том, что Ансуорт специально поселился в Таиланде ради женитьбы на несовершеннолетней. Заявления Маска вызвали шквал критики, и ему пришлось с извинениями удалить свои твиты.

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