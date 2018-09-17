Прямой эфир

Британский дайвер подал на Маска в суд из-за обвинений в педофилии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Rob Pinney
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский дайвер Вернон Ансуорт, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на американского бизнесмена Илона Маска. 22-страничное исковое заявление зарегистрировано в суде Калифорнии.

Пещерные технологии
Как в Таиланде спасли застрявших в подземелье детей

«Маск периодически использовал свой аккаунт в Twitter и электронные письма в СМИ, чтобы публиковать для всего мира ложные и порочащие обвинения против господина Ансуорта, в том числе обвинения в педофилии», — говорится в материалах иска.

Теперь дайвер требует опровержения порочащих сведений и $75 морального ущерба, отмечает «РИА Новости».  

12 участников школьной футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня.  Спустя 10 дней выяснилось, дети оказались в пещере Тхам Луанг, которую затопило.

Ансуорт обнаружил местонахождение детей в пещере и собрал команду по их спасению. Операция по вызволению футболистов из пещеры длилась трое суток.

Вместе с тем Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайвера. В свою очередь Ансуорт заявил, что субмарину нельзя использовать, и  что Маск может «засунуть свою подлодку в одно место».

В ответ бизнесмен обзывал дайвера педофилом и насильником детей, продвигал теорию о том, что Ансуорт специально поселился в Таиланде ради женитьбы на несовершеннолетней. Заявления Маска вызвали шквал критики и ему пришлось с извинениями удалить свои твиты. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Илону Маску предложили сняться в фильме для взрослых
ВВС США могут лишить Маска секретного доступа из-за курения марихуаны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017