Британский дайвер подал на Маска в суд из-за обвинений в педофилии

Британский дайвер Вернон Ансуорт, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на американского бизнесмена Илона Маска. 22-страничное исковое заявление зарегистрировано в суде Калифорнии.

«Маск периодически использовал свой аккаунт в Twitter и электронные письма в СМИ, чтобы публиковать для всего мира ложные и порочащие обвинения против господина Ансуорта, в том числе обвинения в педофилии», — говорится в материалах иска.

Теперь дайвер требует опровержения порочащих сведений и $75 морального ущерба, отмечает «РИА Новости».

12 участников школьной футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня. Спустя 10 дней выяснилось, дети оказались в пещере Тхам Луанг, которую затопило.

Ансуорт обнаружил местонахождение детей в пещере и собрал команду по их спасению. Операция по вызволению футболистов из пещеры длилась трое суток.

Вместе с тем Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайвера. В свою очередь Ансуорт заявил, что субмарину нельзя использовать, и что Маск может «засунуть свою подлодку в одно место».

В ответ бизнесмен обзывал дайвера педофилом и насильником детей, продвигал теорию о том, что Ансуорт специально поселился в Таиланде ради женитьбы на несовершеннолетней. Заявления Маска вызвали шквал критики и ему пришлось с извинениями удалить свои твиты.