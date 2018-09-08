ВВС США могут лишить Маска секретного доступа из-за курения марихуаны

ВВС США пока не лишили миллиардера Илона Маска секретного доступа из-за курения марихуаны, но изучают его поведение.

Как сообщает издание The Verge со ссылкой на представителя ВВС, пока никаких мер в отношении Маска не предпринималось.

«Информация о том, что ведется расследование, неточна. Нам нужно будет время, чтобы определить все факты и последовательность действий в данной ситуации», — сказал он.

Илон Маск имеет секретный доступ, так как его компания SpaceX осуществляет космические запуски по заказу американской оборонки.

В пятницу сообщалось, что Маск покурил марихуану и выпил виски в прямом эфире калифорнийского шоу. Покурить бизнесмену предложил ведущий программы.

Сам Маск, хоть и ответил согласием, подчеркнул, что не употребляет каннабис на регулярной основе. Однако этого было достаточно, чтобы американские СМИ предположили скорые санкции против Маска со стороны ВВС.