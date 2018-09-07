Генеральный директор Tesla Илон Маск покурил марихуану и выпил виски в прямом эфире во время 2,5-часового разговора с калифорнийским ведущим подкастов Джо Роганом.

Как пишет Bloomberg, именно Роган предложил своему гостю выкурить смесь табака и марихуаны. При этом сам Маск, хоть и ответил согласием, подчеркнул, что не употребляет канабис на регулярной основе.

В американском штате Калифорния употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Закон об этом вступил в силу 1 января 2018 года.

В сентябре стало известно, что против основателя Tesla Илона Маска подали иск из-за его заявлений о намерении выкупить акции компании, чего он впоследствии не сделал.

О желании выкупить акции по $420 за каждую Маск заявил в начале августа. Он предоставил владельцам пакетов акций выбор — либо остаться в компании в качестве инвесторов, либо продать акции. Доля миллиардера в компании на тот момент составляла 20%.

В ответ акционеры Tesla подали в суд на основателя компании. К концу месяца инженер заявил, что на реализацию решения потребуется слишком много времени, поэтому компания останется публичной.

The New York Times писала, что в английском языке число 420 — сленговое обозначение употребления марихуаны. Как пишет «Лента.ру», существует предположение, что твит о выкупе Tesla по $420 за акцию Маск писал под кайфом. Впрочем, сам он это отрицает.