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На Маска подали в суд за биржевые махинации

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Против основателя Tesla Илона Маска подали иск из-за его заявлений о намерении выкупить акции компании, чего он впоследствии не сделал.

По данным телеканала CNBC, иск в федеральный суд в штате Калифорния подал глава аналитической компании Citron Research Эндрю Лефт. По его мнению, Маск делал заведомо ложные заявления.

«Мы считаем, что Маск пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla с помощью недостоверных и вводящих в заблуждение «твитов», чтобы нанести прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости», — заявил один из адвокатов Лефта Майкл Канти.

Как отмечает ТАСС, заявлениями Маска также заинтересовались в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ведомство интересует, почему о выкупе акций инженер заявил в своем микроблоге в Twitter, а не в официальном документе, а также были ли у Маска средства для выкупа акций.

О желании выкупить акции по $420 за каждую Маск заявил в начале августа. Он предоставил владельцам пакетов акций выбор — либо остаться в компании в качестве инвесторов, либо продать акции. Доля миллиардера в компании на тот момент составляла 20%.

В ответ акционеры Tesla подали в суд на основателя компании.

К концу месяца инженер заявил, что на реализацию решения потребуется слишком много времени, поэтому компания останется публичной. 

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