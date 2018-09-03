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В «Роскосмосе» рассказали о реализации Илоном Маском технологий СССР

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Фото: TASS/Zuma/Kim Shiflett
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Американский изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск использует технологии СССР в области многоразовых ракет. Об этом 3 сентября рассказали в российской госкорпорации «Роскосмос».

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«То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами», — сказал заместитель гендиректора ЦНИИмаша Александр Медведев. Его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что аналогичные ракетно-динамические, парашютные схемы впервые были разработаны в СССР, а «потом американцы это всё успешно реализовывали».

В феврале в «Роскосмосе» назвали «хорошим трюком» запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со спортивным электрокаром красного цвета из личной коллекции Маска. В госкорпорации пояснили, что частные компании «заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес», для этого устраивают промоакции.

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