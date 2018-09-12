Основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску предложили сняться в фильме для взрослых. За участие в ролике миллиардеру готовы предоставить $150 тыс. и другие бонусы.

С соответствующей инициативой выступила порнокомпания XBlaze, пишет The Sun.

«В наше предложение входит $150 тыс., поставка в течение всего дня курительных веществ и закусок с марихуаной, а также неизгладимые воспоминания на всю жизнь», — заявил гендиректор компании Джефф Диллон.

Отмечается, что непосредственное участие Маска в эротических сценах не предусмотрено. Однако присутствие миллиардера в ролике позволит создать картину, объединяющую в себе «бесконечную энергию, исследовательский характер и позитивный настрой», уверен Диллон.

7 сентября Маск в прямом эфире закурил сигарету с марихуаной, предложенную ведущим. ВВС США пока не лишили предпринимателя секретного доступа из-за курения марихуаны, но изучают его поведение.