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Илон Маск будет лично проверять все траты сотрудников Tesla

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном. Об этом сообщило Reuters в пятницу, 17 мая.

Причиной этого стало желание сократить расходы для экономии бюджета и выхода на безубыточность. И это несмотря на привлечение $2,7 млрд.

«Это много денег, но на самом деле это дает нам около 10 месяцев, чтобы достичь безубыточности при скорости трат как в первом квартале», — цитирует его агентство.

5 апреля американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%.

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