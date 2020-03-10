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Маск боится не дожить до отправки своего корабля на Марс

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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Американский бизнесмен Илон Маск высказал предположение, что его компания SpaceX не успеет выполнить свою главную задачу — отправиться на Марс — до смерти ее основателя, сообщает ТАСС.

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Выступая на конференции в Вашингтоне, он заметил, что «если нам понадобилось 18 лет только для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту, то мы должны повысить темпы новаторской деятельности, или, исходя из прошлых тенденций, я определенно умру еще до полета на Марс».

Сейчас Илону Маску 48 лет.

8 ноября Маск рассказал о том, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.

Starship — космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. В 2002 году Илон Маск основал SpaceX для колонизации Марса. Изначально проект назывался ITS (Interplanetary Transport System, межпланетная транспортная система), затем его переименовали в BFR (Big Falcon Rocket), теперь же первая ступень называется Super Heavy, а вторая — Starship. В качестве временного ориентира отправки людей на Марс он называл 2022 год.

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