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Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе

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Фото: youtube.com/LabPadre
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Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас. Трансляцию с места испытаний опубликовал YouTube-канал LabPadre.

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Тесты проводились недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе. Авария прототипа произошла 28 февраля в 22:00 по местному времени (29 февраля 07:00 мск). На кадрах видно, как под прототипом поднимается жидкий азот. Это длится несколько минут, после чего Starship SN1 разорвался на части.

Starship создают для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Первый испытательный полет Starship на высоту до 20 км был запланирован на декабрь.

В ноябре 2019 года Starship Mk1 взорвался во время испытаний на том же полигоне в Бока-Чика. Инцидент произошел во время испытаний на максимальное заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода. У прототипа оторвало верхнюю часть корабля и выбросило за пределы площадки.

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