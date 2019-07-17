Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время испытаний

Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship компании SpaceX загорелся во время испытаний двигателя. Об этом в среду, 17 июля, пишет NASA Spaceflight.

«Несмотря на то что пожар выглядел очень опасным, Starhopper, скорее всего, не пострадал от возгорания. Ситуация станет более ясной, как мы надеемся, завтра, когда инженеры SpaceX изучат состояние аппарата», — заявил астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

Отмечается, что случившееся откладывает дальнейшие испытания звездолета на неопределенный срок.

Основатель SpaceX Илон Маск показал фото строящегося звездолета нового поколения Starship в декабре прошлого года. На нем видны две части корабля из нержавеющей стали: коническое сечение и цилиндрический блок с посадочными ножками.

Starship — это новое название системы запуска BFR (Big Falcon Rocket). По утверждению Маска, ракета будет способна доставить на Марс сотню человек за раз. Первые полеты к Красной планете запланированы на 2024 год.