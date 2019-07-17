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Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время испытаний

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Фото: REUTERS/MALCOLM DENEMARK/FLORIDA TODAY
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Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship компании SpaceX загорелся во время испытаний двигателя. Об этом в среду, 17 июля, пишет NASA Spaceflight.

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«Несмотря на то что пожар выглядел очень опасным, Starhopper, скорее всего, не пострадал от возгорания. Ситуация станет более ясной, как мы надеемся, завтра, когда инженеры SpaceX изучат состояние аппарата», — заявил астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

Отмечается, что случившееся откладывает дальнейшие испытания звездолета на неопределенный срок.

Основатель SpaceX Илон Маск показал фото строящегося звездолета нового поколения Starship в декабре прошлого года. На нем видны две части корабля из нержавеющей стали: коническое сечение и цилиндрический блок с посадочными ножками.

Starship — это новое название системы запуска BFR (Big Falcon Rocket). По утверждению Маска, ракета будет способна доставить на Марс сотню человек за раз. Первые полеты к Красной планете запланированы на 2024 год.

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