«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Узбекистан

Авиакомпании «Уральские авиалинии» ограничила авиасообщение с Узбекистаном из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в понедельник, 16 марта, на сайте компании.

Как отмечается в публикации, авиакомпания с 16 марта по 31 марта не будет выполнять рейсы из Жуковского (Москва) в Ташкент и Самарканд, из Домодедово (Москва) в Карши и из Пулково (Санкт-Петербург) в Наманган. С 17 марта по 31 марта приостанавливаются полеты из Домодедово в Наманган, Навои, Нукус, Ургенч, Фергану, из Жуковского в Карши и из Кольцово (Екатеринбург) в Ташкент.

13 марта компания отменила около 30 международных рейсов из России в Италию, Испанию, Германию, Францию, Израиль и Индию из-за пандемии коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.