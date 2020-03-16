Прямой эфир
Сюжет:

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Узбекистан

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпании «Уральские авиалинии» ограничила авиасообщение с Узбекистаном из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в понедельник, 16 марта, на сайте компании.

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей
Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты

Как отмечается в публикации, авиакомпания с 16 марта по 31 марта не будет выполнять рейсы из Жуковского (Москва) в Ташкент и Самарканд, из Домодедово (Москва) в Карши и из Пулково (Санкт-Петербург) в Наманган. С 17 марта по 31 марта приостанавливаются полеты из Домодедово в Наманган, Навои, Нукус, Ургенч, Фергану, из Жуковского в Карши и из Кольцово (Екатеринбург) в Ташкент.

13 марта компания отменила около 30 международных рейсов из России в Италию, Испанию, Германию, Францию, Израиль и Индию из-за пандемии коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ВОЗ прогнозируют увеличение числа смертей от коронавируса в Европе
Председателя совета директоров «Уралхима» протестировали на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020