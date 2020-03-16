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В ВОЗ прогнозируют увеличение числа смертей от коронавируса в Европе

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Фото: REUTERS/Albero Lingria
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В ближайшее время смертность от коронавируса в странах Европы продолжит расти, рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

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Эксперт объяснил это тем, что многие страны находятся на начальной стадии эпидемии, при этом в Италии будет расти и число умерших, и число выздоровевших.

«Резкий рост с трех до сотен случаев за несколько дней ограничил возможности Италии отслеживать контакты и изолировать их. Большой проблемой стало то, что у ряда случаев на севере Италии не было четкой эпидемиологической связи. Те, кто умерли от COVID-19, были в среднем инфицированы 2–3 недели назад», — цитирует Язаревича «РИА Новости».

Накануне ВОЗ призвала отказаться от использования наличных денег, так как они могут стать еще одним каналом коронавирусной инфекции в мире.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

Ранее ученые выяснили, что существует категория людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.

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