Прямой эфир

Власти Чехии объявили в стране карантин из-за коронавируса

0
Фото: REUTERS/David W Cerny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ввел в стране общенациональный карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает газета Prague Morning в понедельник, 16 марта.

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей
Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты

Антиэпидемиологическая мера вступила в силу с 00.00 16 марта и продлится до 6:00 (8:00 мск) вторника, 24 марта.

Ограничение предполагает, что жители страны смогут выходить из дома только для поездок на работу, посещения аптек и медицинских учреждений, покупки продуктов питания и ухода за родственниками.

Жителям Чехии также разрешат посещать банки и почту. Во всех остальных случаях свободное передвижение по стране запрещается.

По словам Бабиша, для контроля карантинных мер полиции будут помогать более 2 тыс. военнослужащих и около 400 сотрудников таможни.

В Чехии на данный момент подтверждено 293 случая заражения коронавирусом. Еще около 5 тыс. человек находятся в изоляции.

Ранее, 13 марта, правительство Чехии приняло решение о запрете с 16 марта въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране. Кроме того, запрещен выезд из Чехии ее гражданам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Казахстан закрывает границу из-за коронавируса
Грузия закрывает границу с РФ из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020