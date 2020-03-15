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Грузия закрывает границу с РФ из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Самвел Сепетчан
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Власти Грузии приняли решение о закрытии границы с Россией из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Запрет начнет действовать с 16 марта и не будет распространяться на граждан Грузии и России, которые будут «возвращаться на родину».

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«По поручению премьер-министра Грузии специальный представитель по связям с РФ Зураб Абашидзе утром провёл телефонный разговор с Григорием Карасиным. С учётом рисков распространения коронавируса в ходе разговора был рассмотрен вопрос о временном приостановлении прохода пассажиров между Грузией и Россией с 16 марта», — цитируют «РИА Новости» текст сообщения.

14 марта был введен запрет на пересечение третьими лицами границ Грузии с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения вируса SARS-CoV-2. Ранее в этот же день премьер-министры Грузии, Армении и Азербайджана договорились закрыть с 14 марта на 10 дней границы из-за пандемии коронавируса. По состоянию на субботу, число зараженных в Грузии достигло 30 человек.

По последним данным, в России на сегодняшний день коронавирусом заразились 63 человека.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, а умерли более 5 тыс.

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