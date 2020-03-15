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В UFC Russia рассказали о перспективах боя Хабиба на фоне пандемии

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Фото: TASS/Zuma/Jason Silva
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Несмотря на пандемию коронавируса, бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона всё же состоится. Об этом заявил глава организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России Андрей Громковский в разговоре с телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 15 марта.

«Мы понимаем озадаченность многих болельщиков и зрителей по всему миру, которая связана с эпидемией коронавируса. Это негативно влияет на многие спортивные соревнования. Президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона все-таки состоится», — пояснил Громковский.

По его словам, UFC продолжит проводить турниры, но уже в адаптированных под новые обстоятельства условия. В частности, он рассказал, что организация проведет бой в Бразилии без зрителей, в таком же формате пройдет поединок в Лондоне на следующей неделе.

В России же часть турниров пройдут в специальном центре UFC-Apex. «Мы считаем важным показать нашим примером, что есть возможность продолжать развивать спорт, несмотря на все условия. И те люди, которые останутся дома, будут иметь лишний повод отвлечься и, может быть, немного улучшить настроение», — добавил глава российского подразделения UFC.

Бой состоится 19 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

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