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Глава UFC пообещал не отменять ближайшие турниры из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не будут отменены из-за угрозы распространения коронавируса, об этом объявил глава UFC Дейна Уайт после разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Sun.

По словам Уайта, президент посоветовал ему быть осторожным, но жить обычной жизнью и не паниковать.

Глава промоушена добавил, что для проведения турнира необходим минимум персонала, так что просьба Трампа оправданна.

Уайт заметил при этом, что UFC всегда заботиться о здоровье спортсменов и зрителей и продолжит это делать.

«Мы проконтролируем, чтобы в октагон выходили два здоровых бойца», — заключил он.

UFC не планирует отменять поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона из-за коронавируса. Однако есть вероятность, что он пройдет в другом месте или без зрителей, рассказал источник в организации в пятницу, 13 марта.

Бой состоится 19 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие бойцы своего дивизиона. У россиянина 28 побед из 28, у американца — 25 из 28.

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