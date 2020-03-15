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В минздраве Украины предложили ограничить работу общепита из-за COVID-19

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Фото: TASS/ZUMA
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец внес предложение ограничить работу заведений общественного питания в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил минздрав Украины.

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«Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразным было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса», — приводит слова Емца пресс-служба министерства.

Согласно решению СНБО Украины, границы страны будут закрыты с 00:00 понедельника 16 марта по 3 апреля. С 17 марта прекращается пропуск через границу регулярного пассажирского транспорта.

По данным Worldometers на 15 марта, на Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, один человек погиб.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире.

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