Казахстан закрывает границу из-за коронавируса

Власти Казахстана приняли решение ввести временное ограничение на въезд — выезд через госграницу республики. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-служба казахстанского МИДа.

Ограничения не будут распространяться на граждан Казахстана, возвращающихся на родину, дипломатов, иностранцев, выезжающих из страны, а также имеющих вид на жительство и являющихся членами казахстанских семей.

Подобные меры будут применены на время режима ЧС, который будет введен в стране с 8:00 часов понедельника, 16 марта.

О введении в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса стало известно ранее в воскресенье. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В республике уже отменены все общественные мероприятия, в том числе военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего на сегодняшний день в Казахстане зафиксировано девять случаев коронавируса SARS-CoV-2.

По данным на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.