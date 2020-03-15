Посол КНР в России рассказал об опыте борьбы Китая с коронавирусом

Меры, предпринятые властями Китая по сдерживанию эпидемии COVID-19, принесли позитивный результат, однако профилактика и контроль за распространением инфекции остаются для Пекина главной задачей, рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй газете «Известия».

По словам дипломата, правительство Китая уделяет повышенное внимание работе по профилактике и контролю за эпидемией пневмонии. Лидер КНР Цзиньпин шесть раз созывал заседание постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, он также лично руководил работой по профилактике и контролю. 10 марта Си Цзиньпин совершил поездку в Ухань.

В настоящее время принятые меры принесли положительные результаты. «Число новых подтвержденных и число предполагаемых случаев заболевания до 11 марта оставалось двузначным, а за последние дни на территории КНР, за исключением Уханя, были зафиксированы единичные подтвержденные новые случаи заболевания», — отметил посол.

Он добавил, что китайские власти выполняют все указания лидера КНР по предотвращению проникновения вируса извне и распространения его внутри страны. Кроме того, Китай готов вместе с заинтересованными странами усиливать совместную профилактику и контроль.

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