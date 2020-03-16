«Благодаря эпидемии мы вновь узнали настоящих друзей»

Меры, принятые китайскими властями по сдерживанию эпидемии COVID-19, принесли позитивный результат, но профилактика и контроль за распространением патогена остаются для Пекина важнейшей задачей. Об этом «Известиям» заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Дипломат заверил: влияние коронавируса на экономику страны будет краткосрочным, а для некоторых отраслей оно обернулось неожиданными плюсами — например, взрывной рост на фоне эпидемии показали онлайн-продажи. Рассказал посол и о том, какие выводы Пекин сделал из реакции других стран на беду, которая первой ударила по Китаю и в итоге оказалась глобальной.

— На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин побывал в Ухане. Это было интерпретировано прессой как знак того, что худшее позади. Можно ли действительно говорить, что эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад?

— Китайское правительство уделяет повышенное внимание работе по профилактике и контролю за эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19. Председатель КНР Си Цзиньпин шесть раз созывал заседание постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, лично руководил работой по профилактике и контролю, давая распоряжения и принимая всесторонние, самые строгие и основательные меры для борьбы с эпидемией. И к настоящему моменту эта работа принесла положительные результаты. Число новых подтвержденных и число предполагаемых случаев заболевания до 11 марта оставалось двузначным, а за последние дни на территории КНР, за исключением Уханя, были зафиксированы единичные подтвержденные новые случаи заболевания.

10 марта во время поездки в Ухань Си Цзиньпин подчеркнул, что продолжение работы по профилактике и контролю эпидемии остается самой важной и первостепенной задачей и пока нельзя терять бдительность и расслабляться. Китайское правительство решительно выполняет указания председателя Си по предотвращению проникновения вируса извне и распространения его внутри страны. Кроме того, китайские власти готовы вместе с заинтересованными странами усиливать совместную профилактику и контроль, сообща усиливать меры на КПП, усиливать проверки и карантинный надзор, чтобы должным образом защищать здоровье и безопасность народов всех стран. Одновременно с этим Китай готов продолжать укреплять международное противоэпидемическое сотрудничество.

КНР_1 Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения оперативного штаба по распространению коронавируса в Ухане. 10 марта 2020 года Фото: Xie Huanchi/Xinhua via REUTERS

— Впереди у Китая — восстановление экономики. Есть ли у вас примерные оценки потерь от эпидемии вируса? Какие сферы кроме туризма пострадали больше других? Собираются ли власти как-то компенсировать потери экспортерам?

— Эпидемия COVID-19 действительно временно нарушила экономическую деятельность в Китае, что нанесет неизбежный удар по экономическому сообществу. Но в настоящее время необходимо смотреть на развитие Китая с более всесторонней, диалектической и долгосрочной перспективы, чтобы понять, что основные положения долгосрочного экономического улучшения не изменились, а воздействие эпидемии краткосрочно и в целом регулируемо. Необходимо превратить давление в движущую силу, кризис — в возможности, последовательно восстановить режим производства, увеличить динамику регулирования политики, чтобы в полной мере раскрыть колоссальный потенциал и энергию развития Китая.

В частности, в прошлом году ВВП Китая составил около 100 трлн юаней ($14,2 трлн), по этому показателю мы стабильно занимаем второе место в мире. Китай является «фабрикой мира» с полным спектром обрабатывающей промышленности и «мировым рынком» с населением в 1,4 млрд человек. Это означает, что экономика Китая обладает такими особенностями, как стабильность, высокая устойчивость, мощный потенциал и большие возможности маневрирования. К примеру, хотя эпидемия сильно повлияла на индустрию туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, она способствовала развитию других отраслей, включая розничные онлайн-продажи, медицинское обслуживание онлайн, онлайн-игры, экспресс-доставку. Все эти сферы показывают взрывной рост.

Относительно импорта и экспорта. В I квартале каждого года в связи с празднованием китайского Нового года эта отрасль имеет определенные колебания. В этом году под влиянием эпидемических факторов колебания в сфере импорта и экспорта были неизбежны, но само воздействие носит временный характер. Сейчас Китай, который является очень важным звеном в производственном процессе и в цепи поставок всего мира, уже принял ряд мер для поддержки стабильности.

КНР_3 Рабочие на заводе металлопроката в городском округе Баошань Фото: Global Look Press/Ding Ting

— Еще в декабре, когда КНР и США договорились о первом этапе торговой сделки, многие сомневались в способности Китая нарастить объемы экспорта сельхозпродукции из Штатов. Падение спроса из-за коронавируса усиливает сомнения скептиков. Как думаете, не приведет ли это к новым выпадам со стороны американцев?

— Подписание Китаем и США первой фазы торгового соглашения в середине января — важный шаг в правильном направлении для урегулирования торгово-экономических разногласий, учитывающий общие интересы сторон. Этот шаг не только закладывает надежный фундамент для надлежащего решения последующих вопросов, но и способствует возвращению в прежнее русло торгово-экономических отношений наших стран, а также дает позитивный толчок к обеспечению мировой стабильности и развитию мировой экономики. Это благоприятно скажется на Китае, на США и на всем мире в целом.

Мы прошли через тяжелый двухлетний процесс «чередующихся друг с другом споров и дискуссий без достижения компромисса», и этот промежуточный результат дался нелегко. Факты подтверждают, что сотрудничество — единственный правильный выбор, что, только идя навстречу друг другу, можно найти путь решения проблем. Необходимо твердо придерживаться принципов равенства и взаимного уважения, прислушиваться друг к другу, и тогда способов решения будет больше, чем самих проблем.

Китай всегда с высокой степенью ответственности выполняет свои обязательства, и первая фаза торгового соглашения не является исключением. Хотя нынешняя эпидемия новой коронавирусной пневмонии оказала определенное воздействие на проведение закупок сельхозпродукции США в рамках соглашения, эти трудности кратковременны и явились последствием форс-мажора. Китай — огромный 1,4-миллиардный рынок, обладающий колоссальным потенциалом роста, где уровень жизни населения и его потребительская способность непрерывно повышаются, что позволяет полностью обеспечить спрос на высококачественную сельскохозяйственную продукцию США и других стран. Конечно, если кто-то захочет, воспользовавшись случаем, сорвать или нарушить соглашение, Китай без всяческих колебаний будет отстаивать свои законные права и интересы.

КНР_4 Выздоровевшая от коронавируса пациентка благодарит врачей госпиталя в Ухане Фото: Global Look Press/Xiao Yijiu

— Коронавирус дал почву для антикитайских и порой откровенно расистских выпадов со стороны других государств, что не раз отмечал и МИД КНР. Как думаете, была бы реакция такой же, если болезнь началась бы в другой стране?

— Я не хотел бы строить предположения о том, какую реакцию вызвал бы вирус в других регионах. Эпидемия COVID-19 стала глобальной пандемией, но источник вируса остается неопределенным. В критический период глобальной эпидемии некоторые принялись клеймить Китай и даже участвовать в расистских нападках. Попытки западных синофобских (антикитайских) сил манипулировать фактами ради нападок на Китай являются привычным явлением. Естественно, они не упустили возможность использовать эпидемию для запуска «политического вируса», что нас не удивило. Но весьма прискорбно, что те, кто использует человеческую катастрофу для личной выгоды, имеют возможность влиять и отвлекать мировое общественное мнение, не беря на себя должную международную ответственность.

Но нас не ослепят злонамеренные атаки с Запада. Мы высоко ценим понимание и поддержку в борьбе с эпидемией, оказываемую китайскому народу многими дружественными народами, в том числе с российской стороны, поскольку они составляют большинство голосов международной общественности. Благодаря этой эпидемии мы вновь узнали настоящих друзей. И я верю, что как в период борьбы с эпидемией, так и в будущем сотрудничестве эти отношения взаимопомощи и поддержки будут самым ценным достоянием для нас.

КНР_2 Погрузка гуманитарной помощи для жителей Китая на борт самолета Ил-76 МЧС России перед отправкой из международного аэропорта Жуковский. 8 февраля 2020 года Фото: РИА Новости/МЧС РФ

— Есть русская поговорка: «Друг познается в беде». Как бы вы оценили помощь, которую РФ оказала КНР в начале эпидемии? Нет ли каких-то обид на то, что Россия одной из первых закрылась от китайских туристов?

— Помощь России во время борьбы Китая с эпидемией COVID-19 была искренней, своевременной, твердой и всесторонней. Президент Владимир Путин в первую же очередь направил председателю Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия, а также многократно выражал публичную поддержку Китаю. Правительство России направило военный самолет для перевозки медицинских масок, перчаток, защитных очков и одежды и прочих материальных средств объемом около 23 т, всего 2 млн 227 тыс. комплектов. Многие ведущие российские СМИ не раз публиковали статьи и репортажи с выражением поддержки Китаю в борьбе с эпидемией. Люди из самых разных слоев общества записывали видеоролики, в которых болели за Китай и Ухань. Это было очень трогательно.

Китайская сторона с пониманием отнеслась к противоэпидемическим мерам, принятым Россией, включая ограничения на въезд туристов из КНР. Но надеемся, что они будут умеренными, соответствующими духу китайско-российской дружбы и надлежащему уровню двусторонних межгосударственных отношений. Кроме того, одновременно с совместной борьбой с эпидемией обе стороны должны двигаться друг другу навстречу, извлекая потенциал и преимущества из сотрудничества, и, основываясь на принципе взаимовыгоды, повышать уровень делового взаимодействия.

Я хотел бы отметить еще и такой момент. В процессе предотвращения эпидемии Китай с колоссальными жертвами для себя свел к минимуму распространение эпидемии за пределы страны. Это своего рода бескорыстная ответственность. И сейчас Китай добровольно делится своим опытом в клинической и профилактической сферах и по возможности оказывает материальную поддержку странам и регионам, где подтверждены случаи заражения COVID-19.