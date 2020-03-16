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Папа Римский помолился за избавление мира от пандемии COVID-19

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Фото: REUTERS/VATICAN MEDIA
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В воскресенье папа Римский Франциск покинул Ватикан, чтобы помолиться за избавление от пандемии COVID-19. Он совершил молебен в двух римских базиликах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сначала понтифик в неофициальной обстановке вознес молитву перед широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani («Спасение народа римского») в одной из четырех главных церквей Рима — базилике Санта-Мария-Маджоре.

Затем пешком дошел до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо, где хранится чудотворное распятие. Его в 1522 году выносили на процессию по улицам Рима с молитвой об окончании эпидемии чумы.

«Папа Франциск помолился об окончании пандемии, которая поразила Италию и весь мир, воззвал к исцелению многочисленных больных, вспомнил жертв последних дней и попросил, чтобы их семьи и друзья нашли утешение и ободрение», — цитирует главу службы печати Святого престола Маттео Бруни агентство.

Видео молитвы папы Римского опубликовало агентство Reuters.

Всего понтифик провел в городе около полутора часов.

В пятницу, 6 марта, первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Ватикане. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

3 марта в Ватикане опровергли информацию о возможном заражении папы римского Франциска коронавирусом. Там заявили, что у главы Римской католической церкви диагностирована простуда. Анализы на коронавирус были отрицательными. 1 марта 83-летний предстоятель католической церкви отменил участие в неделе духовных размышлений, которая традиционно проводится во время Великого поста с членами Римской курии.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на полночь 16 марта, всего в мире 169113 случаев заражения, 6494 смертей, 76,618 человек выздоровели.

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