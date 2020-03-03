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У Папы Римского диагностировали простуду

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Фото: REUTERS/Vatican Media
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Врачи диагностировали у Папы Римского Франциска простуду. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник, 3 марта.

По словам официального представителя Ватикана Маттео Бруни, анализы понтифика показали отрицательный результат на новый коронавирус.

Ранее, 1 марта, Папа Римский Франциск отменил свое участие в неделе духовных размышлений, которая традиционно проводится во время Великого поста с членами Римской курии. Накануне, 29 февраля, появилась информация о возможном заражении главы Римской католической церкви коронавирусом.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

ВОЗ сообщила о распространении новой инфекции в 64 странах, помимо Китая.

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