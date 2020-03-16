Председателя совета директоров «Уралхима» протестировали на коронавирус

Председатель совета директоров «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин прошел тест на новый коронавирус.

Как сообщает РЕН ТВ, миллиардер почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Прибывшие медики взяли анализы, теперь Мазепин ждет результаты проверки.

Мазепин является председателем совета директоров компании «Уралхим» с 2007 года.

В воскресенье, 15 марта, в российском оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в стране достигло 63. Три новых случая 15 марта зарегистрировали в Подмосковье и один в Тюменской области. Россияне, у которых нашли болезнь, посещали страны, которые были признаны неблагополучными (Италия, Франция, Испания, Швейцария).