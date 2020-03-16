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Девушка Бонда Ольга Куриленко заболела COVID-19

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Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Франко-украинская актриса и модель Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом, об этом она сообщила в Instagram.

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«Сижу в изоляции дома с диагнозом «коронавирус». Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы», — написала Куриленко, призвав своих подписчиков соблюдать осторожность.

40-летняя актриса известна по многим популярным зарубежным фильмам, среди которых «Париж, я люблю тебя» (Paris, je t'aime, 2006), «Семь психопатов» (Seven Psychopaths, 2012). Она также исполняла роль девушки Бонда в фильме «Квант милосердия» (Quantum of Solace, 2008).

12 марта Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон больны коронавирусом. По словам актера, они заразились во время поездки в Австралию. Почувствовав себя плохо, пара прошла специальный тест. Результат оказался положительным.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным на полночь 16 марта, всего в мире 169 113 случаев заражения, 6494 смерти, 76 618 человек выздоровели.

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