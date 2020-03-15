Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса

Кинокомпания Warner Bros. приостановила съемки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли на фоне эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает издание The Hollywood Reporter.

В компании отметили, что съемочный процесс пока остановлен на две недели. Работа над картиной велась в Лондоне с января.

13 марта сообщалось, что крупные голливудские кинокомпании замораживают свои проекты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, свои проекты приостановили Netflix, Disney, 20th Century Fox TV и другие.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 156 тыс, умерли 5836 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.