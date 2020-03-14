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Киностудии в США приостанавливают съемки из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Крупные голливудские кинокомпании замораживают свои проекты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Forbes.

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В частности, студия Netflix с 16 марта останавливает работу над всеми без исключения своими сериалами и фильмами на территории США и Канады. Ограничение вводится сроком на две недели.

По данным издания, компания Disney временно заморозила производство нескольких фильмов, в съемках которых задействованы реальные актеры. Кроме того, прекратится работа над телешоу производства принадлежащих Disney телекомпаний ABC, а также 20th Century Fox TV.

Киностудия Warner Bros. заморозила съемки сериала Riverdale после того, как один из находившихся на съемочной площадке сдал положительный анализ на коронавирус.

Медиакорпорация NBCUniversal временно прекратит производство 35 проектов, в том числе нескольких популярных вечерних телешоу.

В свою очередь, компания Apple приостановила производство сериала «Утреннее шоу».

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в стране в связи с коронавирусом. По последним данным, от коронавируса в США умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 2053 случая заболевания.

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