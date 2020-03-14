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Трамп скорее всего пройдет тест на коронавирус

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, что он возможно пройдет тест на COVID-19.

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«Скорее всего, я это сделаю, в достаточно недалеком будущем. Мы прорабатываем этот вопрос», — сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

По словам Трампа, это никак не связано с тем, что он контактировал с главой пресс-службы президента Бразилии Фабио Вайнгартеном, у которого позднее был диагностирован коронавирус.

«Не по этой причине, а потому что, я думаю, я сделаю его в любом случае <...> Довольно скоро, мы работаем над этим», — добавил президент.

Глава США также отметил, что у него нет ни каких симптомов болезни.

Накануне стало известно о том, что у главы пресс-службы президента Бразилии Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним.

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу, 13 марта, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

По последним данным, от коронавируса в США умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 2053 случая заболевания.

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