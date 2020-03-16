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Сетевое хранилище: что смотреть ценителям искусства во время карантина

«Известия» оценили интернет-возможности ведущих мировых и российских арт-институций
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Фото: Getty Images/Edward Berthelot
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Бесплатные онлайн-курсы по истории искусства, рентгенограммы картин и пятичасовая виртуальная прогулка по дворцу — вот лишь немногое из того, что предлагают музеи своим посетителям в разгар пандемии коронавируса. Что делать ценителям прекрасного, когда закрыты Лувр и MoMA, Прадо и Уффици, Альбертина и Дрезденская галерея? Тем более волна отмен мероприятий, похоже, дошла и до России: в выходные о приостановке работы уже объявили «Гараж» и Музей AZ. «Известия» изучили наиболее интересные онлайн-возможности ведущих мировых арт-институций.

Онлайн-коллекции

Ведущие западные музеи уже довольно давно озаботились тем, чтобы их коллекции были хотя бы частично представлены онлайн. Что особенно ценно, репродукции приводятся в разрешении, достаточном для того, чтобы рассмотреть произведение в деталях (хотя, как правило, недостаточном для печати — это ограничение связано с авторскими правами). А описания содержат подробные сведения о размере и технике, в которой выполнена работа. Нередко указывается провенанс (история владения) и приводится рентгенограмма картины.

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Образцовый пример — испанский музей Прадо. В разделе «Коллекция», вынесенном сейчас на главную страницу, приведены основные шедевры, но по поиску можно увидеть гораздо больше.

Для работ доступен вид в раме и без, рентгенограммы (увы, не для всех) и подробные описания со всеми деталями, которые могут заинтересовать ценителей и исследователей, а также связанные с произведением единицы хранения. Например, вместе с конным портретом Карла V кисти Тициана можно посмотреть литографические репродукции XIX века. Помимо этого в онлайн-архиве Прадо доступно множество видеоэкскурсий, лекций и прочего образовательного контента (разумеется, на испанском, но с английскими субтитрами).

Несколько более скромные возможности предлагает венская Альбертина. Там нет рентгенограмм и прочего, зато каталог из 225 тыс. репродукций куда более удобен для изучения.

В том или ином виде у большинства значимых европейских или американских музеев на сайтах доступны репродукции произведений из собрания. Отличия — в количестве (например, на сайте нью-йоркской MoMA выложено 84 тыс. из примерно 200 тыс.), удобстве интерфейса, качестве изображения и ассортименте дополнительных материалов.

Виртуальные туры

Еще одна широко распространенная опция — виртуальные туры. В некоторых случаях это возможность, как в компьютерной игре или Google Street View, перемещаться по залам и видеть реальное расположение экспонатов (таких «бродилок» по ведущим мировым музеям много на сайте Google Art&Culture), иногда же это просто видео, но зато не требующие никакой активности от зрителя и позволяющие увидеть работы гораздо ближе, чем это возможно при обычном посещении.

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На днях широкий резонанс в Сети вызвало пятичасовое видеопутешествие по Эрмитажу, целиком снятое на смартфон. Качество картинки, впрочем, вполне кинематографическое, да и по сути это не просто виртуальный тур, а некое подобие «Русского ковчега» Сокурова — только куда более медитативное и по своей природе документальное, а не игровое. Впрочем, тут тоже встречаются посторонние персонажи: танцовщица, делающая па на Иорданской лестнице, компания подростков, снимающих селфи на фоне шедевров, а в конце — трио Кирилла Рихтера, играющее в одном из залов почти в темноте. В общем, идеальный вариант для просмотра небольшими частями под настроение.

Еще один выдающийся пример, но совсем иного плана — сайт Государственного музея нового западного искусства. Как известно, этот музей, объединивший коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова, был закрыт при Сталине, а уже в наши дни было много дискуссий о том, что его надо возродить. В итоге Эрмитаж и ГМИИ имени Пушкина, разделившие эти коллекции, так и не смогли договориться, но решили создать виртуальное пространство, где можно будет «погулять» по ГМНЗИ, причем в разные годы его существования. Что и было сделано. Теперь мы можем увидеть, как демонстрировались лучшие в мире коллекции импрессионистов и французских модернистов при жизни самих коллекционеров.

Образование и трансляции

Если по части размещения коллекций онлайн российские музеи зачастую отстают от западных коллег (хотя, например, у ГМИИ тоже есть электронный каталог), то в креативности использования онлайн-возможностей они зачастую в авангарде. Так, у того же Пушкинского есть «Академия» — это онлайн-платформа, где собраны подкасты, видеокурсы, записи избранных лекций и образовательных циклов.

— В настоящий момент работают три раздела: «Интро» — для начинающих изучать мировую культуру, «Про» — для более глубокого погружения в тему и детский блок для юных зрителей и их родителей, — рассказала «Известиям» замдиректора ГМИИ по развитию Инна Милосердова. — Все видеолекции доступны абсолютно бесплатно и без ограничений по времени. Исключение — базовый курс «Интро. Мировая история искусств. Избранное». Он запускается в формате марафона два раза в год.

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Пушкинский музей, как и Третьяковка, решил пока не закрываться на карантин, обеспечив при этом все необходимые меры эпидемиологической безопасности. Однако рассматриваются разные сценарии. В беседе с «Известиями» Инна Милосердова сообщила, что в случае полного карантина будут записаны циклы видеоэкскурсий и видеоквестов по историческим залам основной экспозиции.

В свою очередь, «Гараж» не стал дожидаться возможного ухудшения ситуации и объявил о временном закрытии. Но — пообещал усилить деятельность в интернете.

— Вся команда «Гаража» сейчас работает над переформатированием программы и переводом в онлайн-пространство. В ближайшее время на сайте музея появится специальная страница с различными материалами — от онлайн-гидов, видеотуров по текущим выставкам, подкастов и плейлистов до рецептов из меню кафе, — сообщили «Известиям» представители «Гаража». — Пока что программа разрабатывается, из ближайших событий — 19 марта петербургский ансамбль Verevka исполнит импровизационный сет в прямом эфире из библиотеки музея.

Конечно, никакие трансляции не заменят живого восприятия, а репродукции — созерцания подлинников. Но это поможет ценителям искусства хотя бы немного скрасить период мирового карантина. Да и сайты музеев станут лучше и информативнее.

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