Фокус не удался: что могли показать на отмененном Женевском автосалоне

Эпидемия COVID-2019 парализовала автомобильный рынок Китая и продолжает влиять на отрасль. Из-за угрозы распространения инфекции отменены автосалоны, сначала Пекинский, а теперь и Женевский. Автопроизводители проводят премьеры новинок онлайн, но станет ли это равноценной заменой главной выставке Европы? Только ли вирус угрожает автосалонам, разбирались «Известия».

Еще в начале прошлой недели руководители Женевского автосалона выражали уверенность, что крупнейшее автомобильное шоу всё же состоится. Они обещали усилить меры по уборке и дезинфекции конгресс-центра. И одновременно требовали от экспонентов проверить своих сотрудников на известные симптомы заболевания.

В последний момент

Между тем, количество заболевших коронавирусом в Швейцарии росло, и в пятницу правительство приняло решение о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют свыше 1 тыс. человек. Вплоть до 15 марта — финального дня автосалона для публики.

Так что у организаторов не было другого выхода. К тому же форс-мажор был им на руку — в этом случае экспоненты не могли обращаться в суд с требованием возврата затраченных на выставку денег. Именно такое объяснение директора автосалона Оливье Риса приводит корреспондент Automotive News Europe Ник Гиббс.

В итоге 3 марта на Женевском автосалоне шел демонтаж стендов. Единственным мероприятием стало подведение итогов конкурса «Европейский автомобиль года» — им назвали Peugeot 208.

Toyota отложила дебют маленького кроссовера, другие компании ограничились рассылкой пресс-релизов. Часть автопроизводителей всё же решила представить свои новинки онлайн — трансляции можно было увидеть на сайте Женевского автосалона.

Виртуальный салон

Так, например, поступил Mercedes-Benz, показавший, наверное, самый интересный для России автомобиль — рестайлинговый E-Class. Он представил одновременно седан с «заряженной» версией AMG E 53 (435 л.с) и универсал вместе с его приподнятым вариантом All-Terrain. Фары обновленных автомобилей больше не разделены на две части светодиодными ходовыми огнями, у AMG-версий решетка радиатора теперь перевернута, а фонари седана заходят на крышку багажника.

автосалон женева Под капотом появились новые турбомоторы — двухлитровый мощностью 272 л.с. и трехлитровый мощностью 367 л.с. Фото: Mercedes-Benz

Из новшеств в интерьере — необычный руль с двойными спицами и более крупные приборный и мультимедийный дисплеи. E -Class обзавелся мультимедийной системой MBUX с продвинутым голосовыми управлением, навигацией с дополненной реальностью и автопилотом, знающим данные о развязках и скорости потока впереди.

автосалон женева Первоначально для A3 предлагают 150-сильный бензиновый турбомотор и дизель мощностью 116 или 150 л.с. Оба с «механикой» или «роботом» Фото: Audi

Еще одна потенциально интересная для России премьера — Audi A3 нового поколения. Автомобиль подрос в длину и ширину на несколько сантиметров и сохранил черты предыдущей модели. Гарантированно отличить новинку можно по фарам с дополнительными нижними секциями.

Интерьер выполнен в стиле старших моделей, но управление климат-контролем по-прежнему кнопочное, а не сенсорное. Приборная панель теперь виртуальная даже в начальной комплектации.

Чемпионат по киберспорту

Концерн VW привез и самую интересную спортивную премьеру — Porsche 911 Turbo S. Сзади установлен новый двигатель чуть меньшего объема (3,75 л), но с большей мощностью и моментом — 650 л.с. и 800 ньютон-метров.

автосалон женева Цены на новый Porsche 911 Turbo S в России начинаются от 15,5 млн рублей Фото: Porsche

В итоге время разгона до 100 км/ч уменьшилось с 2,9 до 2,7 с, а до 200 км/ч — сразу на секунду. Максимальная скорость осталась прежней — 330 км/ч. Чтобы реализовать возможности нового мотора аэродинамику Porsche 911 Turbo S доработали, установили новый 8-ступенчатый «робот» и расширили колею.

Skoda Octavia RS Skoda Octavia RS, самый доступный спорткар выставки, впервые стала гибридом. В разгоне до «сотни» автомобиль стал медленнее (7,3 с), зато может 60 км проехать на чистом электричестве Фото: Skoda Bugatti Chiron Bugatti показала «драйверский» вариант гиперкара Chiron Pur Sport. Мощность осталась прежней (1500 л.с.), но трансмиссию доработали, улучшили аэродинамику и снизили вес. Всего будет выпущено 16 машин, по цене €2 млн каждая Фото: Bugatti Koenigsegg Gemera Koenigsegg Gemera — первый четырехместный автомобиль шведской марки. Гибридная силовая установка из бензинового турбомотора трех электродвигателей развивает 1723 л.с. и 3500 Нм момента. Это обеспечивает разгон до «сотни» за 1,9 с и максимальную скорость 400 км/ч Фото: Koenigsegg Pininfarina Battista Anniversario Pininfarina Battista Anniversario — всего пять экземпляров электрического гиперкара (1900 л.с.) в честь 90-летия легендарного ателье. Машины отличаются трехцветным окрасом кузова, отделкой салона и оригинальным антикрылом Фото: Pininfarina Aston Martin V12 Speedster Aston Martin устроил премьеру баркетты V12 Speedster в своей штаб-квартире в Гейдоне. Дизайн кузова вдохновлен историческими гоночными моделями, в частности DBR1, выигравшеем «24 часа Ле-Мана» в 1959 году. Под капотом мотор V12 мощностью 700 л.с. Всего отделение Q by Aston Martin выпустит 88 экземпляров машины Фото: Aston Martin

Электрический разряд

Fiat 500 нового поколения концерн FCA представил в полностью электрической версии 500e со 120-сильным мотором и запасом хода 320 км. Позже обещают «пятисотки» с обычными двигателями внутреннего сгорания.

автосалон женева От мощного терминала батарею Fiat 500e можно зарядить за полчаса

Фото: Fiat

У новой машины необычные фары, разделенные пополам капотом. Салон стал просторнее не только за счет увеличившихся габаритов, но и благодаря ровному полу и более компактной передней панели.

Hyundai Prophecy Имя нового концепта Hyundai Prophecy переводится как «пророчество». Пророчествует он о том, как будут выглядеть автомобили корейской марки. Вот только управление двумя джойстиками вместо руля вряд ли появится на серийных моделях в обозримом будущем Фото: Hyundai BMW Concept i4 BMW Concept i4 демонстрирует, как будет выглядеть серийный электромобиль марки, выпуск которого начнется в следующем году. Он первым примерил эмблему с новым нарочито плоским дизайном. Саундтрек для 530-сильного автомобиля напишет композитор Ханс Циммер Фото: BMW Renault Dacia Spring Renault планирует продавать в Европе сверхдешевый электромообиль Dacia Spring с запасом хода 200 км. У этой модели есть много общего с Renault City K-ZE, дебютировавшим в прошлом году в Шанхае. Обе новинки построены на основе бюджетного хэтчбека Kwid Фото: Renault

Самые необычные концепты в Женеве, как правило, показывают французы. В этом году отличилась Renault, создавшая концептуальный кроссовер Morphoz с раздвижным кузовом. Перед тем, как выехать на трассу, он должен посетить специальную зарядную станцию для трансформации.

автосалон женева При возвращении Renault Morphoz в «городскую» конфигурацию дополнительная батарея может быть использована на другом электромобиле

Фото: Renault

Колесная база раздвигается на 200 мм и освободившееся пространство занимает дополнительная батарея, благодаря чему запас хода увеличивается с 400 до 700 км. Багажник становится более вместительным, а кузов — обтекаемым.

Смерть Женевы?

Как ни старались автопроизводители спасти положение, онлайн-премьеры и близко не способны передать размах и атмосферу мировых автосалонов. Это убедительный ответ на разговоры об устаревании формата автомобильных выставок в эпоху всеобщей цифровизации. Естественно, игроки рынка с тревогой наблюдают за снижением интереса к подобным шоу. Детройтский салон меняет даты проведения, Франкфуртский — переезжает в Мюнхен, и оба теряют участников.

Автосалон в Женеве по-прежнему остается центральным событием автомобильной отрасли в Европе. И его отмена — существенная потеря для автопроизводителей, и не только финансовая.

автосалон женева Мощность мотора W12 Bentley Mulliner Bacalar довели до 659 л.с. Фото: Bentley

Салон дает возможность детально изучить все новинки журналистам и просто интересующейся публике. Увидеть штучные автомобили вообще можно только на таких шоу. Один из них готовила к Женеве Bentley — уникальный родстер Bacalar. Созданный подразделением Mulliner спорткар будет выпущен всего в 12 экземплярах. Краска кузова с золой из рисовой шелухи, придающей особый блеск, древесина, пролежавшая в болоте 5 тыс. лет и теперь использованная отделке салона — это, без сомнения, самый эксклюзивный Bentley.

«Для меня автосалон — не только то место, где разом можно посмотреть все новинки, но и место живого общения с людьми — инженерами, главами компаний, пиарщиками. Здесь ты услышал один эксклюзив, там — другой. Это возможность получить информацию из первых рук. Байки о том, что автомобильные выставки устарели, это ерунда. Людей на них меньше не приходит. Если производители проводят премьеры автомобилей не на салоне, значит, у них просто нет денег», — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он посетовал, что это первый Женевский салон, который он пропускает с 1995 года.

«Конечно, идет эпоха цифровизации, но онлайн-трансляция не заменит живое общение с автомобилем. Тогда и детей можно делать по скайпу — чего встречаться-то?» — поделился мнением Кадаков.