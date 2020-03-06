Фокус не удался: что могли показать на отмененном Женевском автосалоне
Эпидемия COVID-2019 парализовала автомобильный рынок Китая и продолжает влиять на отрасль. Из-за угрозы распространения инфекции отменены автосалоны, сначала Пекинский, а теперь и Женевский. Автопроизводители проводят премьеры новинок онлайн, но станет ли это равноценной заменой главной выставке Европы? Только ли вирус угрожает автосалонам, разбирались «Известия».
Еще в начале прошлой недели руководители Женевского автосалона выражали уверенность, что крупнейшее автомобильное шоу всё же состоится. Они обещали усилить меры по уборке и дезинфекции конгресс-центра. И одновременно требовали от экспонентов проверить своих сотрудников на известные симптомы заболевания.
В последний момент
Между тем, количество заболевших коронавирусом в Швейцарии росло, и в пятницу правительство приняло решение о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют свыше 1 тыс. человек. Вплоть до 15 марта — финального дня автосалона для публики.
Так что у организаторов не было другого выхода. К тому же форс-мажор был им на руку — в этом случае экспоненты не могли обращаться в суд с требованием возврата затраченных на выставку денег. Именно такое объяснение директора автосалона Оливье Риса приводит корреспондент Automotive News Europe Ник Гиббс.
В итоге 3 марта на Женевском автосалоне шел демонтаж стендов. Единственным мероприятием стало подведение итогов конкурса «Европейский автомобиль года» — им назвали Peugeot 208.
Toyota отложила дебют маленького кроссовера, другие компании ограничились рассылкой пресс-релизов. Часть автопроизводителей всё же решила представить свои новинки онлайн — трансляции можно было увидеть на сайте Женевского автосалона.
Виртуальный салон
Так, например, поступил Mercedes-Benz, показавший, наверное, самый интересный для России автомобиль — рестайлинговый E-Class. Он представил одновременно седан с «заряженной» версией AMG E 53 (435 л.с) и универсал вместе с его приподнятым вариантом All-Terrain. Фары обновленных автомобилей больше не разделены на две части светодиодными ходовыми огнями, у AMG-версий решетка радиатора теперь перевернута, а фонари седана заходят на крышку багажника.
Под капотом появились новые турбомоторы — двухлитровый мощностью 272 л.с. и трехлитровый мощностью 367 л.с.
Из новшеств в интерьере — необычный руль с двойными спицами и более крупные приборный и мультимедийный дисплеи. E-Class обзавелся мультимедийной системой MBUX с продвинутым голосовыми управлением, навигацией с дополненной реальностью и автопилотом, знающим данные о развязках и скорости потока впереди.
Первоначально для A3 предлагают 150-сильный бензиновый турбомотор и дизель мощностью 116 или 150 л.с. Оба с «механикой» или «роботом»
Еще одна потенциально интересная для России премьера — Audi A3 нового поколения. Автомобиль подрос в длину и ширину на несколько сантиметров и сохранил черты предыдущей модели. Гарантированно отличить новинку можно по фарам с дополнительными нижними секциями.
Интерьер выполнен в стиле старших моделей, но управление климат-контролем по-прежнему кнопочное, а не сенсорное. Приборная панель теперь виртуальная даже в начальной комплектации.
Чемпионат по киберспорту
Концерн VW привез и самую интересную спортивную премьеру — Porsche 911 Turbo S. Сзади установлен новый двигатель чуть меньшего объема (3,75 л), но с большей мощностью и моментом — 650 л.с. и 800 ньютон-метров.
Цены на новый Porsche 911 Turbo S в России начинаются от 15,5 млн рублей
В итоге время разгона до 100 км/ч уменьшилось с 2,9 до 2,7 с, а до 200 км/ч — сразу на секунду. Максимальная скорость осталась прежней — 330 км/ч. Чтобы реализовать возможности нового мотора аэродинамику Porsche 911 Turbo S доработали, установили новый 8-ступенчатый «робот» и расширили колею.
Электрический разряд
Fiat 500 нового поколения концерн FCA представил в полностью электрической версии 500e со 120-сильным мотором и запасом хода 320 км. Позже обещают «пятисотки» с обычными двигателями внутреннего сгорания.
От мощного терминала батарею Fiat 500e можно зарядить за полчаса
У новой машины необычные фары, разделенные пополам капотом. Салон стал просторнее не только за счет увеличившихся габаритов, но и благодаря ровному полу и более компактной передней панели.
Самые необычные концепты в Женеве, как правило, показывают французы. В этом году отличилась Renault, создавшая концептуальный кроссовер Morphoz с раздвижным кузовом. Перед тем, как выехать на трассу, он должен посетить специальную зарядную станцию для трансформации.
При возвращении Renault Morphoz в «городскую» конфигурацию дополнительная батарея может быть использована на другом электромобиле
Колесная база раздвигается на 200 мм и освободившееся пространство занимает дополнительная батарея, благодаря чему запас хода увеличивается с 400 до 700 км. Багажник становится более вместительным, а кузов — обтекаемым.
Смерть Женевы?
Как ни старались автопроизводители спасти положение, онлайн-премьеры и близко не способны передать размах и атмосферу мировых автосалонов. Это убедительный ответ на разговоры об устаревании формата автомобильных выставок в эпоху всеобщей цифровизации. Естественно, игроки рынка с тревогой наблюдают за снижением интереса к подобным шоу. Детройтский салон меняет даты проведения, Франкфуртский — переезжает в Мюнхен, и оба теряют участников.
Автосалон в Женеве по-прежнему остается центральным событием автомобильной отрасли в Европе. И его отмена — существенная потеря для автопроизводителей, и не только финансовая.
Мощность мотора W12 Bentley Mulliner Bacalar довели до 659 л.с.
Салон дает возможность детально изучить все новинки журналистам и просто интересующейся публике. Увидеть штучные автомобили вообще можно только на таких шоу. Один из них готовила к Женеве Bentley — уникальный родстер Bacalar. Созданный подразделением Mulliner спорткар будет выпущен всего в 12 экземплярах. Краска кузова с золой из рисовой шелухи, придающей особый блеск, древесина, пролежавшая в болоте 5 тыс. лет и теперь использованная отделке салона — это, без сомнения, самый эксклюзивный Bentley.
«Для меня автосалон — не только то место, где разом можно посмотреть все новинки, но и место живого общения с людьми — инженерами, главами компаний, пиарщиками. Здесь ты услышал один эксклюзив, там — другой. Это возможность получить информацию из первых рук. Байки о том, что автомобильные выставки устарели, это ерунда. Людей на них меньше не приходит. Если производители проводят премьеры автомобилей не на салоне, значит, у них просто нет денег», — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он посетовал, что это первый Женевский салон, который он пропускает с 1995 года.
«Конечно, идет эпоха цифровизации, но онлайн-трансляция не заменит живое общение с автомобилем. Тогда и детей можно делать по скайпу — чего встречаться-то?» — поделился мнением Кадаков.