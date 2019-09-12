Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне

Открывшийся во Франкфурте автосалон демонстрирует две тенденции в автомобильном мире. Все больше компаний отказываются от участия в международных выставках — говорят, это формат теряет популярность. Те же, кто все-таки решил приехать в неофициальную столицу Гессена, заявляют о приверженности электрическому будущему. Но автосалоны все еще остаются яркими шоу, где можно первым увидеть все самое лучшее и передовое. Что показали во Франкфурте в этом году, рассказывают «Известия».

Китайцы на немецком шоу

Главные роли во Франкфурте традиционно играют местные производители. Mercedes-Benz занял рекордное по площади пространство, больше чем концерн VW со всеми своими брендами. BMW и Opel выступили скромнее, расположившись с другими участниками в самом дальнем от входа павильоне.

Выступили на Франкфурте и китайцы. И если Hongqi, самая роскошная марка Китая, сопоставимая с российским Aurus, приехала для «галочки», то премиальный бренд Wey, созданный компанией Great Wall Motors, вполне способен заинтересовать европейцев своими купеообразными кроссоверами.

Земля в иллюминаторе и гибрид понарошку

Самый интересный стенд, безусловно, у Audi. И один из самых интересных концептов — похожий на луноход AI:Trail. Это смелая фантазия на тему внедорожника будущего — электромобильная компоновка с батареей в полу и четырьмя электродвигателями у колес позволила сделать кузов с короткими свесами и большими площадями остекления — даже фирменная решетка радиатора превращена в иллюминатор.

машины Фото: Евгений Багдасаров

В помощь обычным фарам — пять дронов, взлетающих с багажника и освещают дорогу. Сзади вместо обычных кресел — два шезлонга, которые можно вытащить из машины для пикника.

Топ-менеджер компании Хильдегард Вортманн выезжает к зрителям на электрическом самокате и объявляет о неотвратимости электрического будущего. В следующем году Audi выпустит еще три электромобиля, однако строя фантастические планы, Audi не забывает о настоящем. Поэтому второй по значимости премьерой стала Audi RS7 Sportback с бензиновым мотором мощностью 600 лошадиных сил.

Даже в сегмент RS, по словам госпожи Вортманн, проникли гибридные технологии — однако их роль чисто символическая — стартер-генератор мощностью всего 16 л.с. Помогает в первые секунды разгона, а в основном запускает бензиновый мотор, который система старт-стоп может глушить даже при движении накатом.

машины2 Фото: Евгений Багдасаров

В остальном RS 7 Sportback изменился мало — расширенная колея, постоянный полный привод, 8-ступенчатый «автомат», пневмоподвеска. Полноуправляемое шасси должно улучшить маневренность и управляемость на больших скоростях, тем более машина стала еще быстрее. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 с, а максимальная скорость, если снять электронный ограничитель превышает 300 км в час. RS 7 Sportback обязательно появится в России, равно как и большинство других франкфуртских премьер Audi.

gal1 «Заряженный» универсал RS 6 Avant технически повторяет Audi RS 7 Sportback и, благодаря 600-сильному мотору разгоняется до 100 км/ч за те же 3,6 секунды. В России обе RS-модели появятся во втором квартале следующего года Фото: Евгений Багдасаров gal11 Обновленный кроссовер Audi Q7 ждут уже в первом квартале 2020 года. Автомобиль немного изменился внешне, получил новую переднюю панель, больше опций и гибридную 48-вольтовую систему. У нас кроссовер будет доступен только с одним дизельным мотором объемом 3,0 л и мощностью 249 лошадиных сил Фото: Евгений Багдасаров gal111 У новой Audi A4 полностью изменились почти все кузовные панели, а фирменная поясная грань прерывается в трех местах. Интерьер прежний, но центрального тоннеля исчезла шайба управления мультимедийной системой. В моторной линейке один бензиновый и два дизельных двигателя Фото: Евгений Багдасаров gal1111 «Заряженная» S4 в Европе предлагается с турбодизелем V6 мощностью 347 л.с., на других рынках доступен бензиновый силовой агрегат мощностью 54 лошадиных силы. У нас дебют S4 запланирован на вторую половину 2020 года Фото: Евгений Багдасаров gal111111 Семейство A5 модернизировали в том же ключе, что и A4, но внешне эти модели меньше — новые бамперы, решетка радиатора, форма фар, которые теперь светодиодные. «Механики» больше нет, а недорогие версии предлагаются только с передним приводом. Кабриолета в России скорее всего не будет Фото: Евгений Багдасаров gal1111111 Еще одна потенциально интересная для России премьера — Q3 Sportback, купеобразная версия кроссовера Q3. У него задняя стойка с сильным наклоном, чуть более тесный задний ряд и тот же объем багажника — 530 литров. Базовое оснащение богаче. Фото: Евгений Багдасаров

Толпа у розетки

Volkswagen перенес премьеру нового Golf и не выставил обещанный кабриолет на базе кроссовера T-Roc. А все ради того, чтобы красиво расставить на стенде разноцветные электромобили ID.3. Это одна из самых значимых для немецкой марки моделей после «Жука» и «Гольфа». На это намекает и цифра 3 в названии. Это первая серийная модель на электрической платформе MEB с аккумуляторной батареей под полом и электромотором на задней оси. Впрочем, обещают и полноприводные версии с дополнительным двигателем спереди.

машины3 Фото: Евгений Багдасаров

Благодаря такой компоновке, у электромобиля с габаритами VW Golf колесная база сопоставима с более крупным Passat. В салоне почти не осталось физических кнопок, а режимы трансмиссии переключаются ручкой справа от приборного дисплея.

ID.3 доступен в двух вариантах мощности, 150 или 204 л.с., и с тремя вариантами мощности батареи: 45, 55 и 77 кВт в час. Этого должно хватить на соответственно 330, 420 и 550 км пути по циклу WLTP. Быстрое 100-киловатное зарядное устройство позволит «заправиться» почти на 300 км за полчаса.

gal2 Главный конкурент VW ID.3 — симпатичный компакт Honda e. Внешность в стиле ретро сочетается с камерами вместо боковых зеркал и дисплеями почти во всю ширину передней панели. Электромотор развивает 136 или 154 л.с., а батареи емкостью 35,5 кВтч должно хватить на 220 километров Фото: Евгений Багдасаров gal22 Taycan — первый серийный электромобиль компании Porsche. Это четырехдверное купе с двумя багажниками получилось размером со своего главного конкурента — Tesla Model S. Запас хода — 450 км, с помощью специальной станции аккумулятор можно зарядить до 80% менее, чем за полчаса. Два электромотора выдают в сумме до 680 л.с. и обеспечивают разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды Фото: Евгений Багдасаров gal222 Концерн Daimler показал самый необычный электрический концепт Франкфуртского автосалона — Mercedes-Benz Vision EQS демонстрирует, как мог бы выглядеть электромобиль габаритов флагманского S-Class. Фары состоят из 500 диодов, а еще 940 диодов размещены на решетке радиатора — это позволяет создавать настоящее световое шоу Фото: Евгений Багдасаров gal2222 Представленный полгода назад концепт Mercedes EQV превратился в серийный электрический микроавтобус. Версия EQV 300 оснащена мотором мощностью 204 л.с. С приводом на передние колеса. Тяговой 100-киловаттной батареи должно хватить на 405 километров Фото: Евгений Багдасаров gal22222 Обновленное семейство smart лишилось двигателей внутреннего сгорания. Отныне будут доступны только электрические версии с 81-сильным мотором и батареей емкостью 17,6 кВт ч. В таком виде «смарты» продолжат выпускать до 2022 года, когда их заменит новое поколение микрокаров, разработанное совместно с Geely Фото: Евгений Багдасаров gal2222222 Китайский электрокроссовер Byton M-Byte приехал во Франкфурт в качестве серийного образца. Он сохранил главную особенность концепта — рекордный для индустрии дисплей диагональю 48 дюймов. Передний кресла разворачиваются назад, превращая салон в гостиную. Базовая версия с 272-сильным мотором может проехать 360 км, полноприводная (408 л.с.) с более емкой батареей — 435 км Фото: Евгений Багдасаров gal22222222 Cupra, дочерний бренд Seat, привез во Франкфурт эффектный электрический кроссовер Tavascan, свою первую самостоятельную модель. Электромобиль на платформе MEB разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 6,5 с и способен проехать на одной зарядке 450 км Фото: Евгений Багдасаров gal22222222222 BMW показала во Франкфурте X5 на топливных элементах, в этом направлении немецкий производитель работает совместно с Toyota. Внешне i Hydrogen Next отличается декором с синими элементами, а водородные баллоны расположены под днищем Фото: Евгений Багдасаров

Ударили по бездорожью

Самая главная премьера внедорожного сегмента — новый Defender. На смену классической модели пришел совершенно новый автомобиль с несущим алюминиевым кузовом и полностью независимой подвеской. В его современном дизайне можно найти только «мотивы» предшественника, вроде узких окошек в крыше и распашной двери с запаской на ней.

Сохранилась и традиция в названии версий, 90 — короткая трехдверка, 110 — автомобиль с пятидверным кузовом, однако эти цифры больше не обозначают колесную базу в дюймах.

В интерьере открытый силовой элемент из магния во всю ширину передней панели и головки болтов сочетаются с мягкой обивкой и элементами из натурального дерева. Даже базовая версия хорошо укомплектована, а мультимедийная система с 10-дюймовым экраном умеет обновляться «по воздуху»

Defender сохранил понижающую передачу, а в качестве опции доступны задняя блокировка и пневмоподвеска, позволяющая увеличить клиренс до 291 мм и еще на 70 мм в экстренных случаях. У электронного помощника на бездорожье, системы Terrain Response 2 появился дополнительный режим «Брод».

мащины4 Фото: Евгений Багдасаров

Для Defender предлагают дизели мощностью 200 и 400 л. с. Бензиновые моторы представлены 300-сильной четверкой и 400-сильным V6 c электронаддувом и генератором. Трансмиссия во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат». Позже обещают Defender в подзаряжаемой гибридной версии — даже самые консервативные модели обзаводятся «зелеными» технологиями.

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Суперконденсатор для суперкара

Сегмент суперкаров в этом году представляет Lamborghini. Но даже этот итальянский бренд, который всегда был над схваткой за экологию, привез гибридный суперкар Sian, причем это серийная машина, пусть и выпущена будет лишь в 63 экземплярах.

машины-1 Фото: Евгений Багдасаров

Автомобиль создан на базе Aventador SVJ, но дизайн углепластикового кузова совершенно новый, а мощность атмосферного мотора увеличили до 785 л. с. Но главное, в роботизированную коробку передач встроен электромотор, который развивает всего 34 л. с. Этого достаточно, чтобы ездить по парковке и создавать дополнительное ускорение. Самое интересное, что вместо традиционного аккумулятора Sian оснащен суперконденсатором, который, во-первых, легче, а во-вторых, быстрее запасает и отдает электроэнергию.

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Будущее в стиле ретро

Hyundai привезла необычный электромобиль 45, который напоминает концепт Hyundai Pony Coupe. Прототип в в модном тогда стиле «сложенный бумажный лист был представлен 45 лет назад, над ним трудилось ателье Italdesign, которое позже нарисовало легендарный DeLorean DMC-12

машины5 Фото: Евгений Багдасаров

Hyundai 45, как и подобает концепту, передвигается на электротяге, а помимо широкого дисплея, автомобиль оснащен скрытыми проекторами, которые высвечивают картинку прямо на панелях интерьера.

машины6 Фото: Евгений Багдасаров

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Еще одну вариацию на тему электричества и ретро создали компании eClassics и Volkswagen Group Components. Они оснастили старый VW «Жук» силовой установкой от электромобиля e-up! Мотор мощностью 82 л. с. позволяет олдтаймеру набирать 150 км/ч, а запас хода составляет 200 километров. Благодаря такому решению, можно владеть электромобилем и не загрязнять окружающую среду.

машины7 Фото: Евгений Багдасаров