Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне
Открывшийся во Франкфурте автосалон демонстрирует две тенденции в автомобильном мире. Все больше компаний отказываются от участия в международных выставках — говорят, это формат теряет популярность. Те же, кто все-таки решил приехать в неофициальную столицу Гессена, заявляют о приверженности электрическому будущему. Но автосалоны все еще остаются яркими шоу, где можно первым увидеть все самое лучшее и передовое. Что показали во Франкфурте в этом году, рассказывают «Известия».
Китайцы на немецком шоу
Главные роли во Франкфурте традиционно играют местные производители. Mercedes-Benz занял рекордное по площади пространство, больше чем концерн VW со всеми своими брендами. BMW и Opel выступили скромнее, расположившись с другими участниками в самом дальнем от входа павильоне.
Выступили на Франкфурте и китайцы. И если Hongqi, самая роскошная марка Китая, сопоставимая с российским Aurus, приехала для «галочки», то премиальный бренд Wey, созданный компанией Great Wall Motors, вполне способен заинтересовать европейцев своими купеообразными кроссоверами.
Земля в иллюминаторе и гибрид понарошку
Самый интересный стенд, безусловно, у Audi. И один из самых интересных концептов — похожий на луноход AI:Trail. Это смелая фантазия на тему внедорожника будущего — электромобильная компоновка с батареей в полу и четырьмя электродвигателями у колес позволила сделать кузов с короткими свесами и большими площадями остекления — даже фирменная решетка радиатора превращена в иллюминатор.
В помощь обычным фарам — пять дронов, взлетающих с багажника и освещают дорогу. Сзади вместо обычных кресел — два шезлонга, которые можно вытащить из машины для пикника.
Топ-менеджер компании Хильдегард Вортманн выезжает к зрителям на электрическом самокате и объявляет о неотвратимости электрического будущего. В следующем году Audi выпустит еще три электромобиля, однако строя фантастические планы, Audi не забывает о настоящем. Поэтому второй по значимости премьерой стала Audi RS7 Sportback с бензиновым мотором мощностью 600 лошадиных сил.
Даже в сегмент RS, по словам госпожи Вортманн, проникли гибридные технологии — однако их роль чисто символическая — стартер-генератор мощностью всего 16 л.с. Помогает в первые секунды разгона, а в основном запускает бензиновый мотор, который система старт-стоп может глушить даже при движении накатом.
В остальном RS 7 Sportback изменился мало — расширенная колея, постоянный полный привод, 8-ступенчатый «автомат», пневмоподвеска. Полноуправляемое шасси должно улучшить маневренность и управляемость на больших скоростях, тем более машина стала еще быстрее. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 с, а максимальная скорость, если снять электронный ограничитель превышает 300 км в час. RS 7 Sportback обязательно появится в России, равно как и большинство других франкфуртских премьер Audi.
Толпа у розетки
Volkswagen перенес премьеру нового Golf и не выставил обещанный кабриолет на базе кроссовера T-Roc. А все ради того, чтобы красиво расставить на стенде разноцветные электромобили ID.3. Это одна из самых значимых для немецкой марки моделей после «Жука» и «Гольфа». На это намекает и цифра 3 в названии. Это первая серийная модель на электрической платформе MEB с аккумуляторной батареей под полом и электромотором на задней оси. Впрочем, обещают и полноприводные версии с дополнительным двигателем спереди.
Благодаря такой компоновке, у электромобиля с габаритами VW Golf колесная база сопоставима с более крупным Passat. В салоне почти не осталось физических кнопок, а режимы трансмиссии переключаются ручкой справа от приборного дисплея.
ID.3 доступен в двух вариантах мощности, 150 или 204 л.с., и с тремя вариантами мощности батареи: 45, 55 и 77 кВт в час. Этого должно хватить на соответственно 330, 420 и 550 км пути по циклу WLTP. Быстрое 100-киловатное зарядное устройство позволит «заправиться» почти на 300 км за полчаса.
Ударили по бездорожью
Самая главная премьера внедорожного сегмента — новый Defender. На смену классической модели пришел совершенно новый автомобиль с несущим алюминиевым кузовом и полностью независимой подвеской. В его современном дизайне можно найти только «мотивы» предшественника, вроде узких окошек в крыше и распашной двери с запаской на ней.
Сохранилась и традиция в названии версий, 90 — короткая трехдверка, 110 — автомобиль с пятидверным кузовом, однако эти цифры больше не обозначают колесную базу в дюймах.
В интерьере открытый силовой элемент из магния во всю ширину передней панели и головки болтов сочетаются с мягкой обивкой и элементами из натурального дерева. Даже базовая версия хорошо укомплектована, а мультимедийная система с 10-дюймовым экраном умеет обновляться «по воздуху»
Defender сохранил понижающую передачу, а в качестве опции доступны задняя блокировка и пневмоподвеска, позволяющая увеличить клиренс до 291 мм и еще на 70 мм в экстренных случаях. У электронного помощника на бездорожье, системы Terrain Response 2 появился дополнительный режим «Брод».
Для Defender предлагают дизели мощностью 200 и 400 л. с. Бензиновые моторы представлены 300-сильной четверкой и 400-сильным V6 c электронаддувом и генератором. Трансмиссия во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат». Позже обещают Defender в подзаряжаемой гибридной версии — даже самые консервативные модели обзаводятся «зелеными» технологиями.
Галерея 3
Суперконденсатор для суперкара
Сегмент суперкаров в этом году представляет Lamborghini. Но даже этот итальянский бренд, который всегда был над схваткой за экологию, привез гибридный суперкар Sian, причем это серийная машина, пусть и выпущена будет лишь в 63 экземплярах.
Автомобиль создан на базе Aventador SVJ, но дизайн углепластикового кузова совершенно новый, а мощность атмосферного мотора увеличили до 785 л. с. Но главное, в роботизированную коробку передач встроен электромотор, который развивает всего 34 л. с. Этого достаточно, чтобы ездить по парковке и создавать дополнительное ускорение. Самое интересное, что вместо традиционного аккумулятора Sian оснащен суперконденсатором, который, во-первых, легче, а во-вторых, быстрее запасает и отдает электроэнергию.
Галерея 4
Будущее в стиле ретро
Hyundai привезла необычный электромобиль 45, который напоминает концепт Hyundai Pony Coupe. Прототип в в модном тогда стиле «сложенный бумажный лист был представлен 45 лет назад, над ним трудилось ателье Italdesign, которое позже нарисовало легендарный DeLorean DMC-12
Hyundai 45, как и подобает концепту, передвигается на электротяге, а помимо широкого дисплея, автомобиль оснащен скрытыми проекторами, которые высвечивают картинку прямо на панелях интерьера.
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Еще одну вариацию на тему электричества и ретро создали компании eClassics и Volkswagen Group Components. Они оснастили старый VW «Жук» силовой установкой от электромобиля e-up! Мотор мощностью 82 л. с. позволяет олдтаймеру набирать 150 км/ч, а запас хода составляет 200 километров. Благодаря такому решению, можно владеть электромобилем и не загрязнять окружающую среду.
Прототип e-Beetle выставили у входа в павильон, полностью отведенный под олдтаймеры. Посетители смогут увидеть там легендарные Bugatti, Merdedes-Benz 300 SL «Крыло Чайки» и редкие плавающие автомобили. Для широкой публики выставка будет работать до 22 сентября.