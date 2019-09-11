Включили 4x4: россияне скупают китайские кроссоверы

В августе продажи автомобилей марки Haval выросли на 458%, у компании Geely — на 138%, причиной такого бума продаж стали два кроссовера: H6 и Atlas соответственно. На этом фоне ближайшие конкуренты — бюджетные французы и японцы — стремительно теряют интерес у россиян. В чем причина нынешней популярности китайских паркетников и удастся ли им изменить покупательское поведение российского потребителя, как это пару лет назад произошло на рынке смартфонов, разбирались «Известия».

Клиент голосует рублем

В августе продажи китайских кроссоверов Haval взлетели на 458%, до 1177 машин, в целом за январь–август 2019 года китайская компания реализовала 5,9 тыс. автомобилей (+250%). Об этом свидетельствует статистика продаж Ассоциации европейского бизнеса в России. В Haval рассказали «Известиям», что они делают ставку исключительно на кроссоверы.

«В августе этого года первое место по продажам занял кроссовер Haval H6 с результатом 600 проданных автомобилей, но существенный прирост дали продажи новой модели кроссовера Haval F7 с результатом 387 автомобилей», — сообщил представитель «Хавейл Мотор Рус» Алексей Толкаченко.

авто Автомобиль Haval H9 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Не менее триумфальным выдался месяц у компании Geely, в августе компания продала 716 автомобилей, что на 134% больше, чем годом ранее, всего же за восемь месяцев они смогли продать в России 5,6 тыс. машин (+252%). Генезис продаж Geely аналогичен другим китайским компаниям — основную кассу сделала успешная модель в сегменте SUV (спортивный и утилитарный автомобиль). В случае Geely речь идет о среднеразмерном кроссовере Atlas, на который пришлось 82% от всех продаж марки.

Но и эти результаты могли быть выше, если бы китайская Geely, локализовавшая свое производство для стран СНГ на белорусском заводе «Белджи», не вынуждена была платить утилизационный сбор в России. Компания Haval, в свою очередь, пока что локализовала в России производство лишь кроссовера F7. Таким образом, все плюсы особого экономического режима и «нулевой» таможни тульского завода Haval на самую популярную модель — H6 — не распространяются.

Французы уронили, китайцы подобрали

Примечательно, что спрос на китайские кроссоверы растет на фоне стремительного снижения продаж у традиционных лидеров продаж. Так, реализация кроссоверов Renault ушла в минус стремительнее рынка (–2,3% с начала года) новых авто: Duster за восемь месяцев потерял 12% клиентов (24,5 тыс. шт.), а продажи Renault Kaptur упали на 10% (18 тыс.). В целом за год продажи Renault упали на 4% (до 89 тыс. шт.).

авто Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Компания Nissan с начала года потеряла 18% (41,3 тыс. шт.) в продажах новых машин. Из рейтинга «25 самых популярных автомобилей России» выбыл кроссовер Nissan Xtrail, за ним же проследовал некогда популярный японский паркетник — Mazda CX-5. Впрочем, спрос на Nissan Qashqai сохраняет положительную динамику (15 тыс. шт.; +10%). Куда драматичнее ситуация у Peugeot и Citroen, продажи обеих компаний по итогу января–августа упали на 26% (2,9 тыс. шт.) и 22% (1,9 тыс. шт.) соответственно.

Переигрывают

Китайцы всегда брали ценой, но в последнее время произошли перемены, которые заставили пойти к ним ту аудиторию, которая ранее выбирала европейские и японские бренды . Сейчас в бюджетном сегменте SUV продаются либо тесные компакты типа Hyundai Creta и Renault Duster, либо китайцы. Последние за те же деньги предлагают более вместительные автомобили, и, что самое главное, оснащение, дизайн, качество материалов отделки, мультимедиа, варианты опций у них на порядок выше, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«За последние пять лет китайцы сделали не просто шаг вперед, они перевернули новую страницу в развитии своего автопрома. Взять для сравнения Renault Arkana, в салоне машины за 1,4 млн рублей всё очень дешево — это такой европейский вариант слегка облагороженного Duster: дубовый и очень простенький пластик и скудный набор опций. Вдобавок конфигурация мотора, коробки передач и типа привода такова, что лучше выбирать либо самый дешевый вариант, либо самый дорогой. На этом фоне куда честнее смотрится, к примеру, Chery Tiggo 7, у которого хоть и немного комплектаций, зато оснащение, дизайн и качество интерьера выше. Люди же не дураки, они видят разницу», — объясняет автоэксперт.

авто Автомобили Geely Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Впечатляющий успех китайцев объясняется низкой базой предыдущих лет, но нынешний взрыв продаж сулит и дальнейшее укрепление этих компаний в России, уверен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В 2018 году у Haval и Geely были незначительные результаты продаж, а в этом году появились новинки, отсюда и резкий скачок. Но, безусловно, китайские компании стремительно укрепляют позиции. Они существенно подросли в вопросе качества, наладили сервис, у них появились свои финансовые продукты, и они не скупятся на скидки и маркетинговые акции. А еще в этом году они дают много рекламы, у нас китайские автомобили, можно сказать, отродясь не рекламировались. Я думаю, что в течение 3–5 лет они, конечно, не станут лидерами продаж, но на уровень крепких середнячков выйдут», — уверен Моржаретто.

Пока полномасштабный бум китайцев сдерживает отсутствие у россиян опыта владения моделями. Как только автомобилисты поймут, что 5–7-летний китайский автомобиль ломается не чаще машин других брендов и его остаточная стоимость на хорошем уровне, продажи «китайцев» увеличатся в разы, сходятся во мнении эксперты рынка.