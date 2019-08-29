На российском заводе Haval выпущен двухтысячный кроссовер F7

В конце августа с конвейера завода Haval в Тульской области сошел 2-тысячный автомобиль. Юбилейным стал кроссовер Haval H7 белого цвета. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Автомобильный завод Haval открылся 5 июня на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области. По планам автопроизводителя, на первом этапе комплекс будет выпускать 80 тыс. автомобилей в год, а на втором — выйдет на максимальную мощность 150 тыс. машин в год.

Отмечается, что объем производства уже достиг уровня 60 автомобилей в смену. В планах бренда — запуск производства на конвейере новых моделей: F7x и H9.

21 марта стало известно, что Haval вывел на российский рынок топовую версию полноразмерного кроссовера H9.