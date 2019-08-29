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Peugeot выпустила самый мощный автомобиль в истории бренда

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Фото: Peugeot
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Компания Peugeot представила новый гибридный кроссовер 3008 GT Hybrid4.

Как говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 29 августа, модель уже доступна для заказа во Франции. В остальных европейских странах дилеры фирмы начнут принимать заказы с октября 2019 года.

Отмечается, что кроссовер 3008 GT Hybrid4 стал самой мощной серийной моделью Peugeot. Автомобиль оснащен силовой установкой, суммарная мощность которой составляет 300 л.с. Новинка комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

До 100 км/час машина способна разогнаться за 6,5 с. Запас хода у автомобиля составят 59 км. Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется менее чем за 2 часа.

Салон автомобиля отделан замшей и декоративными вставками из натурального шпона. Автомобиль также оснащен адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения.

19 июня сообщалось, что в конце 2019 года на европейском рынке начнутся продажи нового кроссовера Peugeot 2008.

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