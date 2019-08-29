Land Rover показал первый тизер нового Defender

Британская компания Land Rover опубликовала первый официальный тизер внедорожника Defender нового поколения. Об этом 29 августа пишет Motor1.

На снимке показан капот и решетка радиатора будущего Land Rover Defender. Судя по изображению, автомобиль покрашен в светло-зеленый цвет.

Мировая премьера Land Rover Defender нового поколения состоится 10 сентября 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия). Производство модели начнется в 2020 году на заводе компании в Словакии.

Серийная версия автомобиля будет предлагаться в трех- и пятидверном исполнении. Кроме того, появится четырехдверный пикап и модификация с длинной базой. На внедорожнике появится новая система полного привода, а также фирменная система помощи при движении по бездорожью Terrain Response.

Автомобиль получит бензиновые и дизельные моторы с четырьмя и шестью цилиндрами. Двигатели будут работать в паре с автоматической коробкой передач. В будущем планируется выпустить внедорожник с полностью электрической силовой установкой.

20 августа сообщалось, что специалисты британской компании Jaguar Land Rover (JLR) разрабатывают новый проекционный дисплей, который в режиме реального времени будет транслировать перед водителем различные полезные данные.