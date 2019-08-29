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В центре Москвы появится около тысячи уменьшенных дорожных знаков

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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В Москве, в районе Арбат до конца 2019 года установят около тысячи уменьшенных дорожных знаков. Об этом 29 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя дирекции ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Сергея Назарова.

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«Вместо знаков стандартного размера на улицах будут установлены малые знаки размера 50 на 50 см. Новые знаки устанавливают на квадратных стойках с пластиковыми колбами, которые заменят стандартные таблички. Такие стойки более устойчивы, они не будут вращаться вокруг своей оси и позволят надежнее крепить к ней сами дорожные знаки», — пояснил Сергей Назаров.

При этом количество самих знаков в районе Арбат уменьшится на 44%, а количество стоек — на 26%. Вместо информационных табличек будут использовать совмещенные дорожные знаки — на одном поле установят знаки «Парковка» и «Инвалид», а также «Парковка» и «Платные услуги».

Впервые уменьшенные знаки были установлены в рамках эксперимента на улицах Большая Никитская и Малая Никитская, в Брюсовом, Гранатном и Скарятинском переулках в феврале 2017 года. Пилотный проект получил положительную оценку Государственной комиссии по безопасности дорожного движения и был рекомендован для реализации в других российских городах.

24 августа сообщалось, что Минтранс подготовил проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) в связи с увеличением количества электроскутеров, сегвеев, моноколес на дорогах.

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