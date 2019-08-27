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На МКАД появятся новые электронные табло

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Фото: twitter.com/ЦОДД
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На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) будут установлены новые электронные табло и управляемые дорожные знаки. Об этом 27 августа говорится в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«До конца года на МКАД появятся 26 обновленных электронных табло и 150 управляемых дорожных знаков для информирования водителей и предотвращения аварийных ситуаций», — говорится в сообщении ЦОДД.

Такие устройства также сообщают водителям об ограничениях или перекрытиях дорог, угнанных автомобилях и о правилах дорожного движения. Сейчас в городе установлено 177 табло в рамках развития интеллектуальной транспортной системы, пишет ТАСС.

26 августа сообщалось, что в Москве на этой неделе самым загруженным по трафику днем станет 1 сентября.

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