Водителей в Подмосковье предупредят о мобильных дорожных камерах

До конца осени 2019 года на подмосковных дорогах появится 500 новых информационных указателей, предупреждающих о приближении к мобильным камерам-треногам. Об этом 27 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство транспорта России.

«Указатели будут ставить заблаговременно, до мест дислокации камер, чтобы водители заранее успели перестроиться», — пояснили «Коммерсанту» в Минтрансе.

Указатели представляют собой информационные щиты с надписью «Внимание! Передвижные комплексы» на желтом фоне. Отмечается, что до сих пор на трассах Подмосковья подобными табличками обозначались только стационарные камеры.

На сегодняшний день на трассах Московской области работает 200 передвижных камер (на базе микроавтобусов и на треногах), места их дислокации меняются ежемесячно.

В конце июня 2019 года президент России Владимир Путин призвал не прятать камеры видеофиксации ДТП на опасных участках автодорог. Глава государства заявил, что данные устройства устанавливаются для снижения числа дорожно-транспортных происшествий и повышения дисциплинированности автомобилистов, а не для того, чтобы «подвести водителей под штраф».

31 июля сообщалось, что государственная автоинспекция впервые опубликовала карту, на которой указаны все размещенные на дорогах камеры наблюдения.