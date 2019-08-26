Прямой эфир

В столичном ЦОДД предупредили об осложнении дорожной ситуации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на этой неделе самым загруженным по трафику днем станет 1 сентября. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«Пик пробок на въезд в город на этой неделе ожидается в воскресенье. Во второй половине дня мы ожидаем на подъездах к Москве достаточно плотный трафик. Это последний день перед началом года, поэтому автомобили начнут возвращаться в Москву», — отметит собеседник агентства.

Отмечается, что с 26 августа трафик в городе может вырасти сразу на 100–125 тыс. машин в день. Наибольшие затруднения ожидаются у торговых центров и детских магазинов. Движение стабилизируется на нормальном для осени уровне со 2 сентября.

7 августа сообщалось, что в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Она будет осуществляться с помощью дорожных камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
JAC представил в России новый пикап T6
Кроссовер Arkana вошел в топ-5 самых продаваемых моделей Renault

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019