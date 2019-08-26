В столичном ЦОДД предупредили об осложнении дорожной ситуации

В Москве на этой неделе самым загруженным по трафику днем станет 1 сентября. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«Пик пробок на въезд в город на этой неделе ожидается в воскресенье. Во второй половине дня мы ожидаем на подъездах к Москве достаточно плотный трафик. Это последний день перед началом года, поэтому автомобили начнут возвращаться в Москву», — отметит собеседник агентства.

Отмечается, что с 26 августа трафик в городе может вырасти сразу на 100–125 тыс. машин в день. Наибольшие затруднения ожидаются у торговых центров и детских магазинов. Движение стабилизируется на нормальном для осени уровне со 2 сентября.

7 августа сообщалось, что в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Она будет осуществляться с помощью дорожных камер видеонаблюдения.