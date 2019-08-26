JAC представил в России новый пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC официально представила в России новый пикап T6. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» 26 августа.

Длина машины составляет 5325 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1830 мм. Колесная база достигает 3090 мм.

Автомобиль получил двухлитровый бензиновый мотор мощностью 177 л.с. Также у дилеров можно заказать версию с 136-сильным турбодизелем объемом 2 л. Оба двигателя работают с механической шестиступенчатой коробкой передач.

В базовую комплектацию уже включены: легкосплавные колесные диски, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, кондиционер, задние парктроники, центральный замок, передние подушки безопасности водителя и пассажира. Стоимость такой версии составляет 1 299 000 рублей.

По словам представителей компании, в ближайшей перспективе новая модель может занять 5–10% рынка в сегменте рамных пикапов. Продажи автомобиля в России начнутся 1 сентября 2019 года.

12 августа сообщалось, что российские дилеры компании JAC Motors начали продажи обновленного кроссовера JAC S5.