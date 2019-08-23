«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada Granta со спортивной подвеской

Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Granta, которая получила название Drive Active. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Стилистически новинка похожа на автомобиль Lada Vesta Sport. От «старшей» модели позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы и легкосплавные колесные диски. Кроме того, машина получила рельефные бамперы, широкие пороги и спойлер на багажнике.

В салоне установлены анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой и приборная панель с красной подсветкой. Отмечается, что в базовое оснащение Lada Granta Drive Active входит кондиционер и аудиосистема.

Модификацию Lada Granta Drive Active оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. Коробки передач — механическая и роботизированная трансмиссия. Также на автомобиль устанавливается спортивная подвеска.

Цены и дата начала продаж новой модели будут объявлены дополнительно.

21 августа стало известно, что выпуск модели Lada Vesta c вариатором начнется в ближайшие несколько месяцев.