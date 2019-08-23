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Названа стоимость российских люксовых седанов Aurus

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первый шоу-рум российской марки автомобилей представительского класса Aurus открылся в пятницу, 23 августа, в башне «IQ-квартал» на территории «Москва-Сити». Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной открытию автосалона.

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Как сообщает корреспондент «Известий», в торжественной церемонии открытия приняли участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов.

В шоу-руме будут представлены седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. Как заявили представители компании во время открытия шоу-рума, стоимость модели Aurus Senat S600 в базовой комплектации составит 18 млн рублей.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

16 мая стало известно, что совместное предприятие Pirelli и «Ростеха» создало для автомобилей Aurus специальные шины Scorpion. Каждое колесо способно выдержать нагрузку до 1060 кг, максимальная скорость шины составляет 270 км/ч.

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