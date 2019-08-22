Названы самые «мужские» марки автомобилей в России

Эксперты «Автостата» проанализировали данные ряда опросов российских автовладельцев и установили марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин. Об этом 22 августа говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

Опросы проводились в период с 2013 по 2019 годы. Суммарно было обработано более 240 тыс. анкет.

Так, самой «мужской» маркой автомобиля является японская Infiniti, у которой 95,8% владельцев — мужчины. Второе место занимает отечественный бренд УАЗ: автомобилями этой марки владеют 95,5% мужчин. На третьем месте находится Subaru с показателем 93,3%.

В топ-10 самых «мужских» автомобилей в России также вошли: Toyota (92,7%), Skoda (91,7%), Volkswagen (91,4%), Mercedes-Benz (91,2%), Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).

14 августа стало известно, о каком автомобиле россияне мечтают больше всего. Возглавляет рейтинг отечественная Lada Vesta.